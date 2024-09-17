Gökhan Günaydın'dan HÜDAPAR'a Tepki - Son Dakika
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Politika

Gökhan Günaydın'dan HÜDAPAR'a Tepki

Gökhan Günaydın\'dan HÜDAPAR\'a Tepki

Günaydın, HÜDAPAR Başkanı'nın anayasa açıklamalarını eleştirerek savcıları göreve çağırdı.

17.09.2024 16:00
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, Anayasa'nın 4'üncü maddesine ilişkin sözleriyle ilgili, "Anayasa'ya açıkça aykırı, onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların aslında kişi hakkında resen soruşturma ve kovuşturma yürütmeleri lazım" dedi.

CHP'li Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin çözülemediğini belirterek, "Şüphesiz bir çocuğumuzun başına gelenlerin, 20 haneli bir köyde 28 gündür çözülememiş olmasını bir skandal olarak tanımlayalım. Çok yeni bir istatistik, kurumlara güven istatistiği. Vatandaşın yargıya duyduğu güven, Diyanet'in yüzde 2'lik rakamının altına inmiş ve yüzde 1,4 olmuş. Soruşturma ve kovuşturma makamlarıyla, vatandaşın gözünde yargıya güvenin neden bu kadar gerilere gittiğinin analizini hep beraber yapmamız lazım. Tabii Narin cinayeti, Türkiye'de bir başka hususu bize ifade ediyor; Narin tek başına bir çocuğumuz ve başına gelenler hepimizin vicdanını kanatıyor; ancak asıl manzarayı unutmamamız lazım. Türkiye'de 2008 ila 2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk kayboldu. Şimdi ben soruyorum; 2016'dan bu yana TÜİK neden bu istatistikleri açıklamaktan vazgeçti? 8 yıldır bu ülkede kayıp çocuk istatistiği açıklanmıyor" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili süren tartışmaları değerlendiren Günaydın, "HÜDAPAR Genel Başkanı, 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine muhalifiz, kaldırılmasını istiyoruz. Ahmaklara anlatır gibi de anlatıyoruz' diyor. MHP, CHP'ye laf atmaya çalışmak yerine ortağına laf etsin, ortağıyla birlikte yaptığı iktidar yolculuğuna laf etsin. Bu, 3 maddeden hangisi seni rahatsız ediyor? HÜDAPAR'a sözümüz yok, onlara bir şey söylemeyi bile gerekli görmüyoruz. MHP'den bir tek laf duyabiliyor musunuz? Milletvekili yemin metni, milletvekillerini bağlıyor. Kendisi hakkında çok sayıda suç duyurusu da bulunuldu ancak Anayasa'ya açıkça aykırı, onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların aslında kişi hakkında resen soruşturma ve kovuşturma yürütmeleri lazım. Saçma nedenlerle muhalif milletvekillerinin üzerinde, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreçleri demokrasinin kılıcı gibi sallayacağınıza, Anayasa'yı açıkça ihlal eden ortağınıza laf etmeye cesaret edin ve bu memleketin bir yürekli savcısı çıksın, 'Bu, açıkça anayasayı ihlal ediyor ve milletvekili dokunulmazlığını kaldırılması için süreci başlatıyorum' diyerek bir yazı yazsın" dedi.

Kaynak: DHA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Gökhan Günaydın, Narin Güran, Politika, HÜDAPAR, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Gökhan Günaydın'dan HÜDAPAR'a Tepki - Son Dakika

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