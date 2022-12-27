Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Aday olma diyecek" sözlerini beğenen CHP'li vekilden açıklama geldi - Son Dakika
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Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Aday olma diyecek" sözlerini beğenen CHP'li vekilden açıklama geldi

27.12.2022 19:41
Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Aday olma diyecek" sözlerini beğenen CHP'li vekilden açıklama geldi

Gözler akşam saatlerinde buluşacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener görüşmesine çevrilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Nevşin Mengü'nün aktardığı "Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz." kulis bilgisini beğendi. Apar topar beğenisini geri çeken Altay, "İlgili tweete yanlışlıkla beğeni de bulunmuşum. Fark ettiğim anda düzelttim. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Altılı masanın liderlerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya gelecek.

ANKARA'DA BULUŞACAKLAR

Saraçhane buluşmasının ardından bir süredir aralarında kriz olduğu ileri sürülen iki liderin görüşmesi Ankara'da gerçekleşecek.

"ALTILI MASA KAZANDIRMIYOR" KULİS BİLGİSİNİ BEĞENDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Nevşin Mengü'nün aktardığı "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda "Meral Akşener bugünkü toplantıda 'Sizin aday olmanız durumunda bizim oyumuz düşüyor. Altılı Masa bu şekilde kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz' diyecek" diyecek kulis bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Yapılan paylaşımı CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın dikkat çekti.

Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'Aday olma diyecek' sözlerini beğenen CHP'li vekilden açıklama geldi

BEĞENİSİNİ GERİ ÇEKİP AÇIKLAMA YAPTI

Yaptığı beğeninin gündem olması üzerine bir açıklama daha yapan Altay, "İlgili tweete yanlışlıkla beğeni de bulunmuşum. Fark ettiğim anda düzelttim. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'Aday olma diyecek' sözlerini beğenen CHP'li vekilden açıklama geldi
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CHP'li Engin Altay'ın beğendiği paylaşım olay oldu: Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek CHP'li Engin Altay'ın beğendiği paylaşım olay oldu: Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER İLE BİR ARAYA GELDİ CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER İLE BİR ARAYA GELDİ

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Son Dakika Politika Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'Aday olma diyecek' sözlerini beğenen CHP'li vekilden açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Aday olma diyecek" sözlerini beğenen CHP'li vekilden açıklama geldi - Son Dakika
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