Gözler Murat Kurum'a çevrilse de kulisler bu iddiayla sallanıyor: AK Parti İBB için Tevfik Göksu'yu düşünüyor - Son Dakika
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Gözler Murat Kurum'a çevrilse de kulisler bu iddiayla sallanıyor: AK Parti İBB için Tevfik Göksu'yu düşünüyor

08.06.2023 11:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adı, 2024 yerel seçimlerinde İBB başkanı adaylığı için geçmişti ancak son dönemde kulislerde, Kurum'un vekil olarak görevine devam edeceği iddia edildi. İBB başkanlığı içinse Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adı konuşuluyor.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan teslim aldı. Eski Bakan Kurum ise siyasi hayatını yeni dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak sürdürecek.

KURUM'UN ADI GEÇMİŞTİ

Öte yandan Murat Kurum'un yeni Kabine'de yer almaması Ankara kulislerinde bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum'u 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği ve çalışmalarına odaklanması için bu kararı aldığı öne sürülmüştü.

KULİSLERDE GÖKSU'NUN ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Ancak kulislerde Kurum'un vekil olarak TBMM'de bulunmaya devam edeceği, 2024 yerel seçimlerinde ise İBB başkanlığına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aday gösterileceği iddia edildi. İBB Meclisi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı sıkı muhalefetle tanınan Göksu, aynı zamanda İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevini sürdürüyor.

Gözler Murat Kurum'a çevrilse de kulisler bu iddiayı konuşuyor: AK Parti İBB için Tevfik Göksu'yu düşünüyor
YORUMLAR (3)
  • Ufuk Korkmaz: Bence uygundur... Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Bir hdp seçmeni ibb kesin akp den olucak chp bitti artık Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: ay asla oy vermem asla Cevap Yaz 11 23 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

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