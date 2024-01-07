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Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var - Son Dakika
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Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var

2024'ün ilk kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinede milyonlarca emeklinin merakla beklediği işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi masaya yatırılacak.

07.01.2024 - 22:34,
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Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilem zam oranının güncellenmesi konusu görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Yeni yılın ilk kabinesi olan toplantıda birbirinden önemli konular masaya yatırılacak.

EMEKLİLERE YÖNELİK ZAM DÜZENLEMESİ MASADA

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. 2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var

MEHMET ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Ekonomideki son gelişmeler de kabinede ele alınacak.

FAHİŞ ARTIŞLARA İLİŞKİN DENETİMLER KABİNE GÜNDEMİNDE

Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.

Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele operasyonlarının da kabinede konuşulması bekleniyor. TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarına dair yeni bilgiler Erdoğan'a sunulacak.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, 16 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin detayları kabinede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var - Son Dakika


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