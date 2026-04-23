Güçlü Türkiye İçin Güçlü Nesil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyorsak aslında bunun ilk şartı, gerçekten güçlü bir gençlik, güçlü bir çocukluk neslini yetiştirmektir. Bunun için sizlerin burada varlığınız bizim için de gelecek için bir teminattır." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı Divan Salonu'nda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kabul etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kurtulmuş, çocukları TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meclis bahçesini 23 Nisan dolayısıyla çocuklara açtıklarını ve bir hafta boyunca kapsamlı kutlamalara ev sahipliği yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Kurtulmuş, bu hafta dolayısıyla gerçekleştirilen tüm programların, çocuklara bir hedef yaklaşımı vereceğine inandığını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ulusal egemenliğin öneminin bir kez daha hatırlandığını ifade eden Kurtulmuş, çocuk bayramıyla da gelecek nesillerin iyi yetiştirilmesi konusunda Türk milletinin hassasiyetinin bütün dünyaya bir kez daha hatırlatıldığını kaydetti.

Bu bayramın çocuklarla ilgili kısmının çok iyi kavranması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "İnşallah sizlerin aranızdan, Türkiye'de şu anda sizin akranınız olan çocuklarımız arasından da çok nitelikli insanlar yetişecek, bilim insanları, hukukçular, doktorlar, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler, ülkeyi yöneten insanlar yetişecek. Dolayısıyla büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyorsak aslında bunun ilk şartı, gerçekten güçlü bir gençlik, güçlü bir çocukluk neslini yetiştirmektir. Bunun için sizlerin burada varlığınız bizim için de gelecek için bir teminattır." dedi.

TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in 46 yıl önce çocukken Meclis'te çocuk oturumuna katıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Ülkenin geleceği sizsiniz. Sorumluluk sizde olacak. Ülkenin geleceğini kurmak görevi sizde olacak. Hepinize kişisel hayatınızda üstün başarılar diliyorum, Allah ufkunuzu aydınlık eylesin, Allah sizlere çok güzel eğitim almak ve sonraki yıllarınızda iyi kariyerler gerçekleştirme imkanını sağlasın." değerlendirmelerinde bulundu.

Köklere bağlılığın önemini de vurgulayan Kurtulmuş, "Bu millete, bu medeniyete, ailenize, çevrenize, milletimizin milli değerlerine bağlı olmak her şeyden daha üstte olan özelliktir. Bu özelliğinize de inşallah sahip olacaksınız." dedi.

"Maarifin kalbinde çocuk"

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "İnşallah bu tür olayları bir kez daha yaşamayız." dedi.

TBMM'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Tekin, Bakanlık olarak çocukların eğitimine verdikleri önemi anlattı.

Çocukların eğitiminde, ulusal egemenliğin, bağımsızlığın, Cumhuriyetin, demokrasinin devamı için mücadele eden vatandaşların yetişmesine, "millet" yapan değerlerin içselleştirilmesine gayret gösterdiklerini dile getiren Tekin, Bakanlık olarak verdikleri farkındalık eğitimlerini içeren programlara da dikkati çekti.

Tekin, nisan ayında "maarifin kalbinde çocuk" temasını işleyerek, eğitim kurumlarının hepsinde ulusal egemenlik, demokrasi, hukuk devleti gibi kavramlar etrafında çocukların farkındalık etkinliklerinin içerisinde bulunmasını arzuladıklarını ifade etti.

Programda, TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Semiha İsen Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk'e devretti.

İnci Yıldız Şentürk de tarifsiz bir gurur ve heyecanla bugünü kutladıklarını belirterek, "Bugün burada yalnızca bir çocuk değil, milletimizin yarınlara uzanan umudu olarak bulunuyorum. Bizlere bu anlamlı günü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizleri bu güzel makamda ağırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a ve tüm büyüklerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

İnci Yıldız Şentürk, geçen hafta okullarda yaşanan üzücü olayların herkesi derinden etkilediğini de dile getirerek, "Okulların, umutların büyüdüğü, hayallerin filizlendiği, çocukların kendini en güvende hissettiği yerler olması gerekir. Böyle acıların bu kıymetli mekanlarda yaşanmış olması kalbimizi daha da ağırlaştırmıştır. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimizin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz. Biz çocuklar sevginin, anlayışın ve güvenin hakim olduğu okullarda neşeyle büyümek ve öğren istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.