Güler'den CHP Yargı Kararına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güler'den CHP Yargı Kararına Yanıt

Güler\'den CHP Yargı Kararına Yanıt
26.05.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Güler, CHP'nin yargı kararıyla ilgili aklıselim ve toplumsal huzura vurgu yaptı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mahkemenin mutlak butlan kararına ilişkin, "Türkiye'de geçmişte de bir sürü yargı kararları alındı, verildi. Önemli olan aklıselimle, suhul akılla, toplumsal huzuru bozmadan yargı sürecini beklemek ve bu konudaki gerekli duruşu sergilemek daha kıymetlidir" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Sivas'ta bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Programa Güler'in yanı sıra AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, kadın kolları ve gençlik kolları il yönetimi katıldı. Burada konuşan Güler, kentte yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

'BİZİMLE ALAKASI OLAN ŞEYLER DEĞİL'

CHP'ye yönelik mahkemenin mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili soru üzerine açıklamalarda bulunan Abdullah Güler, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan olaylar, bizi de işin içine katmaya çalışıyorlar ama bizimle alakası olan şeyler değil. Bunu hep söyledik. İnsanlar farklı beklentilerle yargıdan farklı kararları isteyebilirler. Türkiye Cumhuriyeti anayasal bir hukuk devleti. Bağımsız ve tarafsız yargıya erişim herkesin hakkıdır. Ben iddiamda, talepte yanlış olabilirim, yanlış bir talepte bulunabilirim. Mahkeme bunu reddeder, doğruysa da kabul eder. CHP'de bu dava açılmış. Talep eden de CHP'nin delegeleridir. Yerel mahkeme ret kararı vermiştir ve istinafta ise başka bir karar çıkmıştır. Bizimle alakası yoktur. Yargının kararını beğenmeyebilirsin, birileri de beğenebilir. Beğenmeyenler için temyiz mercii var, Yargıtay var. Buraya kadar somut doğruluk denetimi içerisinde haklarınızı arayabilirsiniz. Türkiye'de geçmişte de bir sürü yargı kararları alındı, verildi. Önemli olan aklıselimle, suhul akılla toplumsal huzuru bozmadan yargı sürecini beklemek ve bu konudaki gerekli duruşu sergilemek daha kıymetlidir" dedi.

Güler ayrıca AK Parti'nin CHP ile bayramlaşma konusunda ise "Şu anda resmi olarak mahkemenin verdiği karara göre genel merkezde kimse muhatap odur. Bunun dışında başka şeyler bizim ilgimiz dahilinde değil" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdullah Güler, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Güler'den CHP Yargı Kararına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama
CHP’deki krizle ilgili Ömer Çelik’ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim CHP'deki krizle ilgili Ömer Çelik'ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı
Rusya: Kiev’deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız
Otomobilinin sol ön kapısını açıp ayağıyla tutarak trafikte ilerledi Otomobilinin sol ön kapısını açıp ayağıyla tutarak trafikte ilerledi

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:28
Arafat’ta eller semaya yükseldi Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan vakfe duası
Arafat'ta eller semaya yükseldi! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan vakfe duası
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:38:02. #7.13#
SON DAKİKA: Güler'den CHP Yargı Kararına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.