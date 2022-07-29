AK Parti'li Tüfenkci'den Hakkari'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Tüfenkci'den Hakkari'ye ziyaret

29.07.2022 11:19
AK Parti'li Tüfenkci'den Hakkari'ye ziyaret

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari'de ziyaretlerde bulunarak, Eğitime Destek Platformu Temmuz Ayı İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari'de ziyaretlerde bulunarak, Eğitime Destek Platformu Temmuz Ayı İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci başkanlığında "Eğitime Destek Platformu Temmuz Ayı İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari İl Başkanı Harun Aşan, Milli İrade Platformu Hakkari İl Temsilcisi Ramazan Özdemir katıldı.

Yapılan toplantının ardından Vali Akbıyık ve Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi çerçevesinde Malatya'dan Hakkari'ye gelen gençlerle bir araya geldiler. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki AK Parti'li Çelik'ten Miçotakis'e tepki AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı
Kaynak: İHA

Bülent Tüfenkci, AK Parti, Hakkari, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Tüfenkci'den Hakkari'ye ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:56:27. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Tüfenkci'den Hakkari'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement