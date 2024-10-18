Güney Kafkasya İşbirliği Toplantısı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Güney Kafkasya İşbirliği Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

3+3 Güney Kafkasya toplantısı, bölgesel barış ve iş birliği konularını ele aldı.

18.10.2024 20:58
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3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti. Toplantı sonrasında yayımlanan genelgede, bölgesel ekonomik iş birliğinin ülkeler arası güven tesisi ile refah ve istikrara olan katkılarına vurgu yapıldı.

3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Bu platformun başlıca amacı, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Güney Kafkasya'da karşılıklı yarar temelinde çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesidir. Toplantıda, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine ve bölgesel kalkınmaya ilişkin konular ele alınmıştır. Somut projeler yoluyla bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesi üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur. Söz konusu toplantının sonunda bir Ortak Bildiri kabul edilmiştir. Ortak Bildiride, bölgesel ekonomik iş birliğinin ülkeler arası güven tesisi ile refah ve istikrara olan katkılarına vurgu yapılmıştır. Ulaştırma, iletişim, ticaret, enerji, yatırım ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek konusunda mutabık kalınmıştır. Bildiride ayrıca, bölgede barışın ve istikrarın diyalog yoluyla sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Konuk Bakanlar, toplantı ertesinde Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmiştir. Türkiye, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle çalışmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kafkasya İşbirliği Toplantısı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

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