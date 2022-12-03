Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" dediği vizyon belgesinin açıklandığı törende Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" dediği vizyon belgesinin açıklandığı törende Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı

03.12.2022 16:42

Günler öncesinden "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle beklentileri yükselten CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün partisinin vizyon belgesini açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanım" dediği ünlü ekonomist ABD'li Jeremy Rifkin'in konuşması esnasında Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklaması dikkat çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin vizyon belgesini açıklayacağı toplantı İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı.

"ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRME GÜNÜDÜR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 'İktidar' sloganlarıyla sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, "O da olacak. Sabırla olacak. Her şey bu ülkede çok ama çok güzel olacak" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu açıklamalarında, "Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı, yaklaşımımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin, tek adam rejimi bitsin." dedi.

SELVİ KILIÇDAROĞLU KONUŞMALAR SIRASINDA UYUDU

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP liderinin başdanışmanı ABD'li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin online bağlantı ile salondakilere seslendi. Rifkin uzun ve akademik bir konuşma yaparken Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyuklarken kameralar tarafından görüntülendi.

Vizyon belgesinin açıklandığı törende Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı

RİFKİN'İN KONUŞMASI ELEŞTİRİLDİ

Öte yandan eski Almanya lideri Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'in de kendisinin Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, kendisinden sonra sözü Rifkin'e verdi. ABD'li Rifkin online bağlantı ile salona seslenerek konuşmasına başladı. Ancak İngilizce konuşan Rifkin için tercüme ise TV yayınları hariç sadece protokole yapıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte, salonda İngilizce bilmeyenler Rifkin'in konuşmasını anlayamadı.

Sosyal medyada ise Rifkin'in oldukça akademik bir dil ile sadece bilimsel konuları ele alması kullanıcılar tarafından eleştirildi. Konuşma süresinin uzun tutulması da dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR (1)
  • Ozgur Ozgur: Kendi partilerinin reklamlarinda bile ayakda duramiyorlar uyuyorlar ,sayin cumhurbaşkani t. Erdoganin yerinde olsalar demekki yataklara duşecekler erdogan hergun bir toplantida nato birleşmiş milletler vs habire toplantilarda maşallahi var Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin vizyon belgesi toplantısında açıkladı: Merkez Bankası'nın başına dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin vizyon belgesi toplantısında açıkladı: Merkez Bankası'nın başına dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Başdanışmanım' dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar duyduklarını anlayamadı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Başdanışmanım' dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar duyduklarını anlayamadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun '3 Aralık'ı bekleyin' dediği vizyon belgesinin açıklandığı törende Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı - Son Dakika


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