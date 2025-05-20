Gürak ve Vandier Bir Araya Geldi

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak , NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier'i Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören alanında, İstiklal Marşı ve NATO marşının okunmasının ardından Oramiral Pierre Vandier, Onur Kıtası'nı selamladı. Birlikte poz veren Orgeneral Gürak ve Oramiral Vandier, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı binasında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.