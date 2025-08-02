Gurbetçiler Ekonomiye 10 Milyar Dolar Katkı Sağladı - Son Dakika
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Politika

Gurbetçiler Ekonomiye 10 Milyar Dolar Katkı Sağladı

Gurbetçiler Ekonomiye 10 Milyar Dolar Katkı Sağladı
02.08.2025 19:19
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Zafer Sırakaya, yurtdışındaki vatandaşların Türkiye'ye tatili nedeniyle ekonomide önemli katkı sağladığını söyledi.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Sadece 2024 yılı içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de tatillerini geçirmiş olması hasebiyle ekonomimize 10 milyar doların üzerinde bir katkı sağladığını da hep beraber gözlemliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ile birlikte Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Sırakaya ve Turus, tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçileri karşılayıp, Türk bayrağı ile çocuklara yerli ve milli yapım İHA ve SİHA'ların maketlerini hediye etti. Gurbetçilerin sorunlarını da dinleyen Sırakaya, düzenlediği basın toplantısında, gurbetçileri karşılamak için Kapıkule'de bulunduklarını anlattı. Sınır kapılarından giriş ve çıkış sayılarını veren Sırakaya, "Baktığımız zaman 22 Haziran ile 31 Temmuz arasında sadece Kapıkule'den gelen insanlarımıza veyahut da sadece diğer bölgelerde, diğer gümrük kapılarındaki gelen insanlarımızı ayırmak değil, hepsini birlikte baktığımız zaman 1 milyon 405 bin insanın 22 Haziran ile 31 Temmuz arasında 5 tane gümrük kapımızdan ülkemize giriş yaptığını görüyoruz. Bu yaklaşık 356 bin 418 araç demek oluyor. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihimizde belki de rekor sayılabilecek derecede. Sadece 15 Temmuz tarihinde Pazarkule'de 4 bin 200 insanın giriş yaptığı, 13 Temmuz tarihinde Kapıkule'de yaklaşık olarak 41 bin insanımızın giriş yapmış olduğu süreçleri hep beraber gözlemliyoruz. Bu sadece istatistiki bir veri değil değerli arkadaşlar. Bu verilerin her birisine zaman esasında yurt dışındaki vatandaşımızın ülkesine karşı duymuş olduğu sevgisini ülkesine karşı duymuş olduğu güvenini ve ülkesiyle memleketiyle kendisini nasıl özdeşleştirdiğini göstermesi anlamında da kıymetli ve değerli olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

'2024 YILINDA 10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KATLI SAĞLADILAR'

Gurbetçilerin sadece tatil için ana vatana gelmediğini söyleyen Sırakaya, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımız sadece bir tatil düşüncesi içerisinde değil, aynı zamanda millet varlığımızın, gelecek olan neslimizin bu topraklarla olan aidiyet bilincini geliştirmesi anlamında da son derece kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Sadece 2024 yılı içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de tatillerini geçirmiş olması hasebiyle ekonomimize 10 milyar doların üzerinde bir katkı sağladığını da hep beraber gözlemliyoruz" diye konuştu.

'MEMLEKETİN ASLİ UNSURLARISINIZ'

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin geliş ve dönüşlerinde alınan önlemleri anlatan Sırakaya, "Dolayısıyla vatandaşlarımızın her birinin esasında gümrük bölgesinde maksimum 30 dakika 35 dakika içerisinde işlemlerini tamamlayıp inşallah memleketlerine doğru yol aldığını gözlemleme imkanımız oldu. Bugün yapmış olduğumuz ziyarette vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını ifade ediyoruz. Belki onlar her birisi burada 11 ay bulunamıyorlar. 11 ay bu ülkede yaşayamıyorlar. Sadece bir aylarını bu ülkede geçiriyorlar ama yaşamış oldukları ülkelerde 11 ay boyunca bu ülkenin, bu memleketin, bu bayrağın, bu vatanın sevdasıyla birlikte yaşıyorlar. Memleketimize gelmeye devam edecek olan her bir kardeşimize sadece kapıda hoş geldiniz demiyoruz. Sadece peronlarda hoş geldiniz demiyoruz. Gönlümüzü açıyoruz, yüreğimizi açıyoruz, kalbimizi açıyoruz ve her birine memleketimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz bu memleketin asli unsurlarısınız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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