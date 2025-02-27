Güzelbahçe\'de Siyasi Birliktelik Yemeği Düzenlendi

Politika

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, kentte yaşayan önceki dönemlerde farklı siyasi partilerde görev alan milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanlığı yapan siyasilerin bir araya geldiği dostluk ve birliktelik yemeği düzenledi.

Toplantıya ev sahibi olarak Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri katıldı. Misafirler arasında eski CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Bedri Serter, Erdal Karademir, Mustafa Moroğlu, Anavatan Partisi 20. Dönem İzmir Milletvekili Metin Öney, Anavatan Partisi döneminde Güzelbahçe'nin ilk kadın belediye başkanı olan Hülya Yarbuz, 1999-2009 yılları arası Güzelbahçe Belediye Başkanlığı yapan Ertan Avkıran, 2009-2024 yılları arsında CHP Güzelbahçe Belediye Başkanlığı yapan Mustafa İnce, 2001-2009 yılları arası Yelki Belde Belediye Başkanı Mehmet Soyoğlu, kısa bir süre CHP Güzelbahçe Belediye Başkan vekilliği yapan Enis Bozdoğan, önceki dönemlerde AK Parti meclis üyeliği yapan Cihan Hanyalı ve Sadık Soykan, CHP eski ilçe başkanları ve eski meclis üyeleri yer aldı. Siyasetin her kulvarında farklı partilerden siyasilerin buluştuğu dostluk yemeği Güzelbahçe'nin farkını bir kez daha ortaya koydu.

Güzelbahçe'nin başkanları aynı karede

Güzelbahçe'de görev yapan belediye başkanları aynı fotoğraf karesinde buluştu. 1994 yılında ilk ilçe olduğunda Anavatan Partisinden belediye başkanı olan Hülya Yarbuz, 1999-2009 yılında CHP'den başkan seçilen Ertan Avkıran, kısa bir süre başkan vekilliği yapan Enis Bozdoğan, 2009-2024 yılları arasında Başkanlık yapan Mustafa İnce, 2001-2009 yılları arası Yelki Belde Belediye Başkanı Mehmet Soyoğlu ve mevcut Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay birlik, beraberlik fotoğrafı verdi.

'Birlik beraberliğimizi büyüteceğiz'

Güzelbahçe için emek veren, Güzelbahçe'yi büyütmek için çalışan herkesi misafir ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Bugün burada siz değerli vekillerimizi, belediye başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı ve meclis üyelerini misafir etmek bizler için mutluluk. Bugün bir araya gelmemizin en önemli amacı siz değerli vekillerimizden, başkanlarımızda, meclis üyelerimizden fikir, düşünce ve önerilerini varsa yapmış olduğumuz belediye ile ilgili eleştirilerinizi almak. Bir yılımızı dolduruyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerin huzuruna çıkartalım istedik. Bugün burada siyaset konuşmak için bir araya gelmedik bu akşam Güzelbahçe için hangi partiden olursa olsun katkı koyan herkesi bu sofrada buluşturduk. " diye konuştu.

'Ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz'

Başkan Günay, "Personelimizle canla başla çalışıyoruz. Güzelbahçe'ye daha iyi nasıl hizmet ederiz diye her gün yeni bir fikir ve düşünceyle belediyede çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerden alacağımız fikirler de bizlere yol gösterici olacak. Eksiklerimizi görüp tamamlayacağız. Çünkü biz bu kentte yaşıyoruz. Hepiniz bu kent için elinizi taşın altına koydunuz. Bizlerde bunu devam ettiriyoruz. Bu buluşmamızın bizler açısından kıymeti çok büyük iyi ki geldiniz iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum" dedi.

'Hiçbir nifak tohumunu aramıza sokamazlar'

2009 Mustafa İnce'yle bugüne kadar büyük işlere imza attıklarını söyleyen Başkan Günay, sözlerine şöyle devam etti: "Mustafa İnce'nin benim için büyük bir kutsallığı var, büyük bir yeri var benim yanımda. Mustafa Başkan'ın bendeki yeri her zaman ayrıdır her zaman da ayrı olmaya devam edecek. Şu bilinsin ki Mustafa Başkanla ölüme kadar beraber olduğumuzu, yol arkadaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağım kimseye de bu konuda laf söyletmeyeceğim"

Konuşmasına genel siyasete de değinen Başkan Günay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e desteğini ifade ederek, "Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız, kimseye ezdirmeyiz, bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu. - İZMİR