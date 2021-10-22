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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük"

22.10.2021 13:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Erbakan ile ilgili), "Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Erbakan ile ilgili), "Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'nda video konferans ile gönderdiği mesajda Erbakan ile ilgili olarak, "Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır" ifadelerinde bulundu. Erdoğan ayrıca, "Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video konferans ile katıldı.

Erdoğan mesajında, merhum Necmettin Erbakan'ı sadece Türkiye ve Türk siyaseti üzerinden okumanın onun yarım asırlık mücadelesini dar kalıplara hapsetmek olduğunu ifadelerinde bulundu.

Erbakan'ın ilk günden beri davasının esasının şefkat, hedefinin de tüm insanlığın saadeti olduğunu söylediğini hatırlatan Erdoğan, "Gerek 1990'ların başında ESAM'ın öncülüğünde başlatılan Müslüman Topluluklar Birliği kongreleri, gerekse 1997 yılında kurulan D-8 teşkilatı, merhum Erbakan'ın bu küresel vizyonunun en somut örnekleridir. Hocamızın İslam alemine yaptığı eşsiz katkılardan biri de hak ve batıl mücadelesinde, hak ve adalet arayışlarında Müslümanları demokratik sivil siyasete teşvik etmesidir. 'Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir' diyen Erbakan, ziyaretine gelen kanaat önderlerine mücadelelerini meşru zeminde sürdürmeleri gerektiğini ifade etmiştir" dedi.

"Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikbalin teminatı olarak gördüğü gençlere çok büyük ihtimam gösteren Erbakan'ın, "Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir" diye tarif ettiği feragat ehli ve fedakar bu neslin yetişmesi için, ömrünün sonuna çalıştığını ve çabaladığını söyledi.

Merhum Erbakan'ın hayatına ve mücadelesine bakıldığında özellikle öne çıkan hususun onun özgünlüğü olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hocamız mevcut siyasi akımlara eklemlenmek yerine millete üçüncü bir yol önermiş. Kendi davasını savunmuş, daima kendi ideallerinin peşinde koşmuştur. Kurucusu olduğu Milli Görüş, ilhamını medeniyet değerlerimizden alan, milletin kadim değerlerinden beslenen, ayağı hep bu topraklara basan yerli ve milli bir harekettir. Bu hareketin hedefi ise Türkiye'nin istiklalini ve aziz milletimizin istikbalini savunmak, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın huzur ve selameti için mücadele etmek olmuştur. Erbakan Hocamız bu süreçte birileri tarafından hayalperest olarak nitelense de iddialarından ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır" sözlerini kullandı.

"Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük. 28 Şubat döneminin evlatlarımızı maruz bıraktığı adaletsizlikleri ortadan kaldırarak, kılık-kıyafet üzerindeki yasaklara son verdik. İmam Hatip okullarının kapısına vurulan prangaları parçalayıp attık. Milletin üniversitelerini hiçbir ayrım yapmadan milletimizin evlatlarının tamamına açtık. Erbakan'ın milli iradenin egemenliğinde vazgeçilmez gördüğü Başkanlık sistemini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemize kazandırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erbakan'ın hayalini kurduğu ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" - Son Dakika
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