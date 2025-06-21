HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Van\'da Toplandı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın başkanlığında Van'da toplandı.

Evliya Çelebi MTAL Van Uygulama Oteli'nde düzenlenen ve iki gün sürecek olan toplantıda, sendikal çalışmalar, çalışma hayatındaki güncel gelişmeler ve bölgesel sorunlar ele alınacak. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, dün karne alan öğrencilere ve bugün YKS sınavına giren gençlere başarılar diledi. Arslan, "Bir milyondan fazla üniversiteye hazırlık öğrencimiz sınava giriyor. Bu anlamda gençlerimize başarılar diliyoruz. Ancak, Türkiye'deki sınav sisteminin, öğrencilerin geleceğini tek bir sınava endeksleyen yapısı doğru değildir. Sınav günü yaşanabilecek sağlık sorunları, motivasyon eksikliği ya da stres, öğrencilerin geleceğini olumsuz etkileyebiliyor. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ortaöğretim süresince elde edilen başarıların da dikkate alındığı bir sistem oluşturulmalıdır" dedi.

"Van, terörle mücadelede stratejik öneme sahip"

Bölgenin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini hatırlatan Arslan, "Van bu bölgede merkez bir şehirdir. Özellikle terör olaylarının arttığı dönemlerde nüfusu iki katına çıkan, bu nedenle de ciddi sosyal sorunlarla karşılaşan bir ilden bahsediyoruz. Van'ın sosyolojik, demografik, ekonomik ve siyasi yapısı son 30 yılda büyük değişim geçirmiştir. Bu değişim Van'ı daha kıymetli ve stratejik hale getirmiştir. Bu yüzden 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bu şehir önemli bir merkezde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"İşçi kıyımı son bulmalı"

Van'da DEM Partili belediyelerde çalışan işçilerin işten çıkarılmasına da değinen Arslan, "Yakın tarihimizde örneği olmayan ve 414 gündür devam eden bir diğer konu da, Van merkez ile ilçe ve büyükşehir belediyelerinde çalışan 800'den fazla arkadaşımızın işten çıkarılmasıdır. Bu eylemler, işe geri dönüş için verilen haklı bir mücadeledir. Teşkilatımız, işten çıkarılan emekçilerin yanında olmuş, konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarla tam birlik içinde hareket ederek bu işçi kıyımının sona ermesini talep etmiştir" dedi.

" İsrail'i lanetliyoruz"

Arslan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını da sert bir şekilde eleştirerek, "Siyonist İsrail'in İran'a saldırması üzerine, İran sınırını en geniş ölçüde oluşturan Van'dan İranlı kardeşlerimizle dayanışmamızı ifade etmek için buradayız. Bu üç temel başlık ve diğer genel gündem maddelerimizi burada değerlendireceğiz. İran halkı ile dayanışmamızı yineliyor, saldırılarını sürdüren siyonist katilleri lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

Basına kapalı şekilde devam eden toplantıya, HAK-İŞ başkanlar kurulu üyeleri katıldı. - VAN