HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den işverenlere çağrı - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den işverenlere çağrı

15.05.2022 15:56

İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, işverenlere seslenerek, "Fedakarlık sırası sizlere geçmiştir, aksi takdirde kirayı, elektrik ve doğal gaz faturasını düşünürken markette fiyat etiketleri aklımızdan çıkmazken kimse bizden verimlilik adına bir...

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, işverenlere seslenerek, "Fedakarlık sırası sizlere geçmiştir, aksi takdirde kirayı, elektrik ve doğal gaz faturasını düşünürken markette fiyat etiketleri aklımızdan çıkmazken kimse bizden verimlilik adına bir şey beklemesin." dedi.

Değirmenci, Kayseri'de bir otelde gerçekleştirilen Özçelik-İş Sendikası Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda, işçilerin sıkıntılarına değindi.

Kovid-19 salgınının neden olduğu sıkıntıların yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle neredeyse temel ihtiyaç malzemelerine erişmenin zorlaştığını anlatan Değirmenci, Türkiye'ye üreterek ve çalışarak sahip çıkacaklarını vurguladı.

Yunus Değirmenci, "Kaos meraklılarına inat, ülkemizde bir iç karışıklığa asla müsaade etmeyeceğiz. Kabuk bağlamış yaraları kanatmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Bizler ürettikçe milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak. İnanıyorum ki her biri vatan ve millet sevdalısı olan siz emekçi kardeşlerimiz yeniden dirilişin sancılarını yaşayan Türkiye'nin geleceğinin garantisi olmaya devam edeceksiniz. İnanıyorum ki bu ülke Kayseri'nin onurlu evlatlarının ve nice metal işçisinin nasırlı ellerinde yükselecektir." diye konuştu.

Değirmenci, enerji ve gıda başta olmak üzere tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının anormal derecede arttığına, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonun yükseldiğine dikkati çekti.

İşverenlere çağrıda bulunan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Biz bugüne kadar sizin iş yerlerinize gözümüz gibi baktık, sizin servetinize servet kattık, şirketlerin her yıl milyonlarca lira kar açıklamasına en büyük katkıyı verdik. Sizler sermayenizle üretime katkı verirken bizler de akıl ve alın terimizi ortaya koyduk. Bu nedenle en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde hakkımız olanı verin artık. Alın terimizin bir damlasını bile yere düşürmenize tahammülümüz kalmamıştır. Fedakarlık sırası sizlere geçmiştir aksi takdirde kirayı, elektrik ve doğal gaz faturasını düşünürken, markette fiyat etiketleri aklımızdan çıkmazken kimse bizden verimlilik adına bir şey beklemesin. Ayın sonunu nasıl getireceğiz diye tasalanmak istemiyoruz. Biz emekçiler, geçim sıkıntısıyla ömrümüzü tüketmek istemiyoruz. Emeğimizin hakkını sonuna kadar talep etmekten geri durmayacağız."

Mevcut başkan Celalettin Korkmazyürek'in aday olmadığı genel kurulda, Özçelik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına Rüstem Çabuk seçildi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den işverenlere çağrı
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den işverenlere çağrı
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den işverenlere çağrı
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den işverenlere çağrı

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den işverenlere çağrı - Son Dakika


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