HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası\'ndan Yunusemre Belediyesi\'ne Uyarı

Politika

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, " Türkiye'nin en büyük örgütlü işçi gücü HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak üyelerimizin mağdur etme girişimlerine karşı sonuna kadar meydanlardayız ve sahadayız" dedi.

Yunusemre Belediyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, Manisa 2 No'lu Şube Başkanı Tekin Turgut, Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş, Uşak Şube Başkanı Adil Özdemir, Aydın Şube Başkanı Ahmet Turan, Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal, Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere, Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Şubelerin Başkan Yardımcıları, HAK-İŞ'e bağlı Sendikaların Manisa Şube ve İl Başkanları, üyeler ve uzmanlarımız ve katıldı.

"Yunusemre Belediyesinde tek yetkili sendika HİZMET-İŞ'tir" diyen Özdemir, "Bugün bu meydanda sendikamız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ'in yıllardır örgütlü olduğu, mevcut geçerli toplu iş sözleşmesinin bitiş tarihine daha bir buçuk yıl bulunan Yunusemre Belediyesi'nde, sendikal yetkimizi düşürmek ve iş barışını bozmak amacıyla yürütülen girişimlere dur demek için toplandık. Toplu iş sözleşmemizin geçerlilik süresi devam ederken, sendikal yetkimizi sarsmaya ve örgütlenme hürriyetini zayıflatmaya yönelik her türlü girişim, demokratik haklara ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı bir davranıştır" dedi.

"HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Türkiye'nin en büyük örgütlü işçi gücüdür"

"Türkiye'nin en büyük örgütlü işçi gücü HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak üyelerimizin mağdur etme girişimlerine karşı sonuna kadar meydanlardayız ve sahadayız" ifadelerini kullanan Özdemir, "Yunusemre'nin gerçek emekçilerine sahip çıkacağız. Burada yapılmak istenen kaos oluşturarak, kendi yandaş sendikalarını getirmek ve emekçilerin kazanılmış haklarına darbe yapmaktır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediyesine çağrıda bulunduklarını söyleyen Özdemir, "Sendikal haklarımızı hedef alan her türlü müdahaleyi sonlandırın. Emeğe ve emekçiye değer veren bir yönetim anlayışı benimseyin. Sendikal mücadelemizi baltalamaya yönelik girişimler karşısında susmayacağız. Yunusemre Belediyesi emekçileriyle dayanışma içerisinde, haklarımızı savunmaya ve iş barışını korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Özdemir, "Üyelerimizin haklarını savunmak için her türlü yasal mücadeleyi vereceğiz. Gerekirse tüm işçi sınıfını bu mücadeleye dahil edeceğiz. Biz, işçilerin haklarını savunmak için bir araya gelmiş gücüz ve bu gücümüzle, haksızlıklara karşı durmaya devam edeceğiz. İnsan sevgisi ve hoşgörünün temsilcisi Türk tasavvuf şairi Yunusemre'nin şu satırlarıyla basın açıklamamızı sonlandırıyorum ve basın açıklamamıza katılan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum, 'Hakkı yemeyin, kul hakkını, Yüce dağlar başına dar olur'" - ANKARA