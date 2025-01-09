HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Yunusemre Belediyesi'ne Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Yunusemre Belediyesi'ne Uyarı

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası\'ndan Yunusemre Belediyesi\'ne Uyarı

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Yunusemre Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, sendikal haklarına yönelik müdahalelere karşı mücadele edeceklerini vurguladı. Özdemir, 'Yunusemre'nin gerçek emekçilerine sahip çıkacağız' dedi.

09.01.2025 21:40  Güncelleme: 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, " Türkiye'nin en büyük örgütlü işçi gücü HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak üyelerimizin mağdur etme girişimlerine karşı sonuna kadar meydanlardayız ve sahadayız" dedi.

Yunusemre Belediyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, Manisa 2 No'lu Şube Başkanı Tekin Turgut, Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş, Uşak Şube Başkanı Adil Özdemir, Aydın Şube Başkanı Ahmet Turan, Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal, Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere, Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Şubelerin Başkan Yardımcıları, HAK-İŞ'e bağlı Sendikaların Manisa Şube ve İl Başkanları, üyeler ve uzmanlarımız ve katıldı.

"Yunusemre Belediyesinde tek yetkili sendika HİZMET-İŞ'tir" diyen Özdemir, "Bugün bu meydanda sendikamız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ'in yıllardır örgütlü olduğu, mevcut geçerli toplu iş sözleşmesinin bitiş tarihine daha bir buçuk yıl bulunan Yunusemre Belediyesi'nde, sendikal yetkimizi düşürmek ve iş barışını bozmak amacıyla yürütülen girişimlere dur demek için toplandık. Toplu iş sözleşmemizin geçerlilik süresi devam ederken, sendikal yetkimizi sarsmaya ve örgütlenme hürriyetini zayıflatmaya yönelik her türlü girişim, demokratik haklara ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı bir davranıştır" dedi.

"HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Türkiye'nin en büyük örgütlü işçi gücüdür"

"Türkiye'nin en büyük örgütlü işçi gücü HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak üyelerimizin mağdur etme girişimlerine karşı sonuna kadar meydanlardayız ve sahadayız" ifadelerini kullanan Özdemir, "Yunusemre'nin gerçek emekçilerine sahip çıkacağız. Burada yapılmak istenen kaos oluşturarak, kendi yandaş sendikalarını getirmek ve emekçilerin kazanılmış haklarına darbe yapmaktır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediyesine çağrıda bulunduklarını söyleyen Özdemir, "Sendikal haklarımızı hedef alan her türlü müdahaleyi sonlandırın. Emeğe ve emekçiye değer veren bir yönetim anlayışı benimseyin. Sendikal mücadelemizi baltalamaya yönelik girişimler karşısında susmayacağız. Yunusemre Belediyesi emekçileriyle dayanışma içerisinde, haklarımızı savunmaya ve iş barışını korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Özdemir, "Üyelerimizin haklarını savunmak için her türlü yasal mücadeleyi vereceğiz. Gerekirse tüm işçi sınıfını bu mücadeleye dahil edeceğiz. Biz, işçilerin haklarını savunmak için bir araya gelmiş gücüz ve bu gücümüzle, haksızlıklara karşı durmaya devam edeceğiz. İnsan sevgisi ve hoşgörünün temsilcisi Türk tasavvuf şairi Yunusemre'nin şu satırlarıyla basın açıklamamızı sonlandırıyorum ve basın açıklamamıza katılan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum, 'Hakkı yemeyin, kul hakkını, Yüce dağlar başına dar olur'" - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Halil Özdemir, Yunusemre, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Sendika, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Yunusemre Belediyesi'ne Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:21:08. #1.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası'ndan Yunusemre Belediyesi'ne Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.