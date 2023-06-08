Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Abdullah Çatlı'nın kızına da soruldu - Son Dakika
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Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Abdullah Çatlı'nın kızına da soruldu

08.06.2023 18:54

Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ın, Susurluk'ta hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirerek hayatına devam ettiği iddiası yeniden gündemde. Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'nın 3 yıl önce verdiği röportajda, babasının böyle bir şey yapmış olsa bile sır dahilinde yapacağını ve kendilerinin de bilmediğini söylediği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın getirilmesinin yankıları sürüyor. Fidan'ın Dış İşleri Bakanı olmasıyla birlikte uzun süredir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan bir iddia da yeniden gündem oldu.

KIZININ RÖPORTAJI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bahsi geçen iddiaya göre; 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ve hayatına Hakan Fidan olarak devam ediyor. İkilinin benzer yüz hatlarına sahip olması da bu iddiaları güçlendirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'nın 3 yıl önce yerel bir televizyon kanalına verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Çatlı'nın kızına da soruldu
Gökçen Çatlı

"İKİ KİŞİNİN BİLDİĞİ SIR DEĞİLDİR"

Röportajı yapan kişi Gökçen Çatlı'ya "Abdullah Çatlı'nın vefat etmediği söyleniyor. Hatta göz yapısıyla da Hakan Fidan'a çok benzetiliyor. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Bu soruya babasının replik olan bir sözüyle karşılık veren Gökçen Çatlı, "Bu soruya babamın sözüyle karşılık vereyim; iki kişinin bildiği sır değildir. Şayet öyle bir şey varsa onu zaten tek kişi bilir. Babam böyle bir şey yapar mıydı? Yapmış olsa bile Sır dahilinde yapardı. Bunu ne ben ne de kardeşim hiçbirimiz bilmezdik" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Çatlı'nın kızına da soruldu
Takvimler 3 Kasım 1996'yı gösteriyor... Akşamüstü saatleri, konum Balıkesir, Susurluk... Tarihe adını yazdıran Susurluk Kazası ve Abdullah Çatlı'nın ölümü...
Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Çatlı'nın kızına da soruldu
Hepimizin ekrana kilitlenip "Derin devlette neler oluyor?" diyerek izlediğimiz Kurtlar Vadisi'nde de Polat Alemdar'ın Abdullah Çatlı'yı feyz aldığı söylenip duruyordu.
Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Çatlı'nın kızına da soruldu
Hatta dizide İskender Büyük, yüz değiştirme operasyonu geçiren Polat Alemdar için "Bu çocuğun her şeyi değişmiş bir bakışları değişmemiş" ifadelerini kullanmıştı.
YORUMLAR (3)
  • mert çelik: ne olcakkı Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
  • Ekrem Korkmaz: Ölene allahtan rahmet diliyorum, merhum da bu kadar yönetiçi vasfı varmıydı acaba? Yapmayın Allah aşkına şehir efsanesi hıkayelerine ınanmayınız…bari siz yapmayın… Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
  • Gökhan pars: Pardon 67 yasinda olur Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, Alman basınında: Hiç kimse onun kadar çok sır bilmiyor Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, Alman basınında: Hiç kimse onun kadar çok sır bilmiyor

Abdullah Çatlı, Hakan Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Abdullah Çatlı'nın kızına da soruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Abdullah Çatlı'nın kızına da soruldu - Son Dakika
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