Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Abdullah Çatlı'nın kızına da soruldu

Ne dolar ne altın ne de euro! Kurdaki yükseliş sonrası vatandaşın gözdesi oldu

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın getirilmesinin yankıları sürüyor. Fidan'ın Dış İşleri Bakanı olmasıyla birlikte uzun süredir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan bir iddia da yeniden gündem oldu.

KIZININ RÖPORTAJI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bahsi geçen iddiaya göre; 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ve hayatına Hakan Fidan olarak devam ediyor. İkilinin benzer yüz hatlarına sahip olması da bu iddiaları güçlendirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'nın 3 yıl önce yerel bir televizyon kanalına verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Gökçen Çatlı

"İKİ KİŞİNİN BİLDİĞİ SIR DEĞİLDİR"

Röportajı yapan kişi Gökçen Çatlı'ya "Abdullah Çatlı'nın vefat etmediği söyleniyor. Hatta göz yapısıyla da Hakan Fidan'a çok benzetiliyor. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Bu soruya babasının replik olan bir sözüyle karşılık veren Gökçen Çatlı, "Bu soruya babamın sözüyle karşılık vereyim; iki kişinin bildiği sır değildir. Şayet öyle bir şey varsa onu zaten tek kişi bilir. Babam böyle bir şey yapar mıydı? Yapmış olsa bile Sır dahilinde yapardı. Bunu ne ben ne de kardeşim hiçbirimiz bilmezdik" ifadelerini kullandı.

Takvimler 3 Kasım 1996'yı gösteriyor... Akşamüstü saatleri, konum Balıkesir, Susurluk... Tarihe adını yazdıran Susurluk Kazası ve Abdullah Çatlı'nın ölümü...

Hepimizin ekrana kilitlenip "Derin devlette neler oluyor?" diyerek izlediğimiz Kurtlar Vadisi'nde de Polat Alemdar'ın Abdullah Çatlı'yı feyz aldığı söylenip duruyordu.