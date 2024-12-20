Hakan Fidan'dan Almanya ile Suriye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hakan Fidan'dan Almanya ile Suriye Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya ile görüşmesinde Suriye'deki güvenlik ve toprak bütünlüğüne dikkat çekti.

20.12.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Alman mevkidaşıyla olan görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB içinde Almanya'nın öncü bir rol oynamasını beklediklerini belirtti. Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğini; ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu söyleyen Bakan Fidan, geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini; gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Suriye'nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunu belirten Bakan Fidan, tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunan Bakan Fidan, PKK/ YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu bildirdi. PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğinin altını çizen Bakan Fidan, PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğuna ifade etti.

Görüşmede Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini vurgulayan Bakan Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesini beklediklerini bildirdi.

DEAŞ'lıların bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Fidan, üçüncü ülkelerin Suriye'de bulunan DEAŞ tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede İsrail- Gazze savaşına değinen Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğini söyledi. Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna savaşının kalıcı şekilde sona ermesi gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, müzakere sürecini desteklediklerini belirtti. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını vurgulayan Bakan Fidan, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Almanya, Suriye, Dünya, Terör, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan'dan Almanya ile Suriye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 02:19:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Fidan'dan Almanya ile Suriye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.