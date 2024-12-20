Hakan Fidan'dan Almanya ile Suriye Vurgusu

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Alman mevkidaşıyla olan görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB içinde Almanya'nın öncü bir rol oynamasını beklediklerini belirtti. Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğini; ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu söyleyen Bakan Fidan, geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini; gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Suriye'nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunu belirten Bakan Fidan, tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunan Bakan Fidan, PKK/ YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu bildirdi. PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğinin altını çizen Bakan Fidan, PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğuna ifade etti.

Görüşmede Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini vurgulayan Bakan Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesini beklediklerini bildirdi.

DEAŞ'lıların bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Fidan, üçüncü ülkelerin Suriye'de bulunan DEAŞ tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede İsrail- Gazze savaşına değinen Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğini söyledi. Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna savaşının kalıcı şekilde sona ermesi gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, müzakere sürecini desteklediklerini belirtti. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını vurgulayan Bakan Fidan, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti. - ANKARA