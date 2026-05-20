Hakan Fidan NATO Toplantısına Katılacak
Hakan Fidan NATO Toplantısına Katılacak

20.05.2026 13:20
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli konuları ele alacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları, İttifak'ın birliği, transatlantik iş birliği, savunma sanayinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi ile artan savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü gibi başlıkların etraflıca ele alınması öngörülüyor. Toplantıda ayrıca İran bağlamındaki gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumun Avrupa-Atlantik güvenliği bakımından yansımaları ve küresel güvenlik ortamına etkilerinin, İttifak'ın Güney'e yönelik politikalarının ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan diğer gelişmelerin de toplantıda tartışılması bekleniyor.

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK YİNELENECEK

Toplantı, 21 Mayıs'ta NATO-Ukrayna Konseyi (NUK) formatındaki gayriresmi çalışma akşam yemeğiyle başlayacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas'ın da söz konusu yemeğe katılmaları planlanıyor. Toplantı, 22 Mayıs'ta yalnızca 32 NATO Müttefiki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek oturumla devam edecek. NUK formatındaki gayriresmi çalışma akşam yemeğinde Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin sürdürmekte olduğu diplomatik çabalara değinmesi bekleniyor.

ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİNDEKİ SON DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Bakan Fidan'ın Müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek oturumda toplantının NATO Ankara Zirvesi öncesindeki son Dışişleri Bakanları Toplantısı olması nedeniyle müttefiklere; zirve hazırlıkları konusunda bir bilgilendirmede bulunması, Türkiye'nin zirveye yönelik beklentilerini paylaşması ve Ankara Zirvesi'nin İttifak'ın birlik ve bütünlüğünün teyit edildiği bir üst düzeyli etkinlik olması için Türkiye'nin ortaya koyduğu gayretlere değinmesi, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı ve transatlantik bağın korunması hususlarında Türkiye'nin değerlendirmelerini aktarması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN İTTİFAK'A KATKILARI ANLATACAK

Ayrıca Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin İttifak'a katkıları hakkında bilgi vererek savunma harcamalarının yeteneklere dönüşümü konusunda Türkiye'nin örnek uygulamalarını dikkate getirmesi, bu kapsamda transatlantik savunma sanayi iş birliğinin İttifak içinde herhangi bir kısıtlama olmadan geliştirilmesi gerekliliğini vurgulaması, bütün istikametlerden yönelen her türlü tehdide mukabele edilmesini teminen 360 derece güvenlik yaklaşımının öneminin altını çizmesi ve bu kapsamda İttifak'ın güney komşuluk bölgesiyle angajmanının geliştirilmesinin ve terörle mücadelenin ilerletilmesinin elzem olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

