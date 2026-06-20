Hakkari'de terör bitti, barış ve kalkınma başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınmanın kol gezdiğini belirterek, "Bir zamanlar 'girilmez' denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor" dedi.

Hakkari'de Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, Zap Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu toplu açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zap Suyu'nun coşkun akışı eşliğinde, Anadolu'nun en özel köşelerinden biri olan Hakkari'de; Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprülerinin toplu açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Açılışlarımız hayırlı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakkari'de bu anlamlı açılış törenini gerçekleştirdiğimiz bu saatlerde, YKS sınavıyla hayatlarının en kritik dönüm noktalarından birini yaşayan, ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın en değerli teminatı olan tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum" dedi.

"Hakkari, el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo Dağları'nın zirvelerinde parlayan buzul gölleri, Büyük Zap ve Dicle'nin kollarının oyduğu derin vadileri, yemyeşil yaylaları ve yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle adeta bir doğa ve tarih hazinesidir" diyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline gelen Hakkari'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri çalınmıştı. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Bu kaynaklar üretime ve refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye olurdu. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile bu kara defteri kapatıyoruz! Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar 'girilmez' denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu potansiyelin farkındayız elbette ve Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımlar hayata geçiriyoruz."

Son 24 yılda Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırım gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2002'de sadece 1 km bölünmüş yolu olan Hakkari'mize 105 km daha bölünmüş yol kazandırarak toplamı 106 km'ye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu; 190 km BSK kaplamalı yol ile Hakkarilileri yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Yeniköprü-Yüksekova Yolu, Yüksekova-Dağlıca Yolu, Yüksekova Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları, Üzümcü-Durankaya-Geçitli Yolu, Dotkan-1 ve Dotkan-2 Köprüleri, bin 29 metrelik Çukurca Tüneli ve yine Çukurca Çığ ile Kar Tünelleri gibi önemli projeleri bitirdik. Bugün de Hakkari'de Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprüleri ve Erziki Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bildiğiniz üzere Yeniköprü-Yüksekova Yolu; Türkiye-İran ticaretinin can damarlarından biridir" diyen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda güzergahtaki 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş 2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirerek; yolumuzun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini sağlamak üzere çalışmalara başladık. ve Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan bu 16,3 km'lik stratejik güzergahımız üzerindeki 3 bin 965 metre uzunluğundaki Yeniköprü Tüneli ve 151 metre uzunluğundaki Çığlı Köprüsü'nü bugün hizmete açıyoruz. Böylece yolumuzun 5,1 kilometrelik kesimini hizmete sunmuş olduk. Kazı destekleme çalışmalarına 2023 yılı Aralık ayında başladığımız T-2 Tünelimizde de sağ ve sol tüp toplamında 2 bin 576 metrelik ilerleme kaydettik. 660 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik. İnşallah, 2028 yılı içerisinde bu tünelimizdeki çalışmaları da bitirerek yolumuzun tamamını hizmete sunmuş olacağız. Projemizin tamamı bittiğinde; Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nda bulunan keskin virajlar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edecek, heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldıracağız. Güzergahta can ve mal emniyetini tesis edeceğiz. Trafiğin Yüksekova'nın sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağlayarak, yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacağız. Mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 23,3 km'lik güzergahı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indirerek 25 dakika azaltacağız. Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 513 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 132 ton azaltarak şehrimizin eşsiz doğasının korunmasına katkıda bulunacağız."

Bugün hizmete sundukları Yüksekova Çevre Yolu ile de şehir merkezinden geçen transit trafiği şehir dışına alarak, merkezde meydana gelen trafik yoğunluğunu rahatlattıklarını belirten Uraloğlu, "Şehir geçiş mesafesini 7,1 km'ye, seyahat süresini ise 12 dakikadan 4 dakikaya düşürdük. Zap Suyu üzerinde bulunan ve şehrin nabzını tutan Zap Grubu Köprüleri'nde de tarihi bir yenileme süreci gerçekleştirerek hepsini yüksek standartlarda yeniden inşa ettik. 1958-1981 yıllarında yapılan eski köprüleri yıkıp; Zap-1 Köprüsü'nü 74 metre, Zap-2 Köprüsü'nü 46 metre, Zap-3 Köprüsü'nü 46 metre, Depin adıyla bilinen Zap-4 Köprüsü'nü 78 metre ve Erziki Köprüsü'nü de 68 metre uzunluğunda olmak üzere; depreme dayanıklı, modern ve uzun ömürlü yeni köprüleri hizmete sunuyoruz. Ayrıca betonarme olarak toplamda 312 metre uzunluğunda olan bu 5 köprümüz için 7 kilometrede bağlantı yolu inşa ettik. Bu köprüler, Hakkari şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek güzergah üzerinde yer aldıkları için alternatifsiz bir öneme de sahipler. Bu nedenle depremselliği yüksek bir bölgede, ulaşım güvenliğimizi kökten güçlendiren stratejik bir yatırımdır. Artık acil durumlarda dahi ulaşımda süreklilik sağlanmıştır. Tarım, hayvancılık ve sınır ticareti gibi ekonomik faaliyetlerimizin lojistik süreçleri çok daha verimli çalışacak, Hakkari'nin ticari hareketliliği ivme kazanacaktır. Ayrıca sizlere bir müjde de vereyim. Yeniköprü yol ayrımından Hakkari şehir merkezine uzanan güzergahın Yeniköprü ile Depin arasındaki kesiminin bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirilmesi için de çalışmalara başlıyoruz. Böylece, toplam 36 km uzunluğunda olan ve 6 km'lik bölümü BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmet veren güzergahın sathi kaplamalı tek yol seviyesindeki 30 km'lik kesimini de BSK kaplamalı tek yol haline dönüştüreceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu stratejik projelerimizin getirdiği ekonomik rüzgarı arkamıza alıyor, hem de Cilo'nun buzul göllerini, yemyeşil yaylalarını ve tertemiz havasını gelecek nesillere en güzel şekilde miras bırakıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla Hakkari'nin her köşesini çağın gereklerine uygun hale getirmeye devam edeceğiz. Cilo'nun zirvelerinde dalgalanan şanlı bayrağımız, Zap'ın sularında yankılanan kardeşlik türkülerimiz ile bu bölge artık huzurun, bereketin ve geleceğin adresi olacaktır" diye konuştu.

Heyelanın meydana gelişiyle kapanan yolda çalışmanın 22 günde tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, "Hakkari Valiliği'nin koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, karayolları ve bütün kurumlarımız, belediyemiz, il özel idaremiz kapsamıyla bütün kurumlarımızla beraber 22 günde o yolları yaptık. İki tane panel köprü kurduk ve sizlerin hizmetine sunduk. Yani esasında bunun düşünülmesi bile belki ayları yılları alırdı ama biz anında karar verdik ve sizlerin daha fazla mağdur olmasına müsaade etmedik. Onun için orada da emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şekilde konuştu.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, 16.3 kilometrelik Yeni Köprü-Yüksekova yolu üzerindeki iki önemli tünelden biri olan 3 bin 965 metre uzunluğundaki Yeni Köprü Tüneli ve hemen devamındaki 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nün tamamlandığını, kalan kesimlerde ise çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gülşen, "Bir diğer projemiz Yüksekova çevre yolu da 7.1 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol standardında inşa edilerek şehir geçişini rahatlatmıştır. Yeni Köprü-Yüksekova ayrım-Hakkari yolu üzerinde bulunan ve Hakkari şehir merkezine erişim sağlayan tek geçiş güzergahı olması bakımından önem arz eden Zap grubu köprüleri de yenilenerek yol kullanıcılarının hizmetine sunulmaktadır. 5 adet köprünün toplam uzunluğu 312 metre olup 7 kilometrelik bağlantı yolları tek yol olarak inşa edilmiştir. Böylelikle toplamda 6 adet köprü, 1 adet tünel ve çevre yolu projesi Hakkari karayolu ağına kazandırılmıştır. Bununla beraber Yeni Köprü-Depin arasında yapılan ihale ile bu kesimleri de BSK'lı hale getiriyoruz" dedi.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ın da bir konuşma yapmasının ardından toplu açılış kurdelesi Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler tarafından kesildi.

Bakan Uraloğlu, programın ardından Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından kurulan panel köprüden incelemelerde bulunduktan sonra Hakkari il merkezine geçti. - HAKKARİ