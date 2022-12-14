Hapis cezası ve siyasi yasakla yargılanan İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Saraçhane'deki İBB binasının önü tıklım tıklım doldu - Son Dakika
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Hapis cezası ve siyasi yasakla yargılanan İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Saraçhane'deki İBB binasının önü tıklım tıklım doldu

14.12.2022 17:21

YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" çağrısı sonrası binlerce kişi, Saraçhane'deki İBB binasının önüne akın etti. Havadan çekilen görüntülerde alanın tıka basa dolduğu gözlemleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve hapis cezası istenen davanın dördüncü duruşması bugün görülüyor. 3 saatlik aranın ardından dava yeniden başladı.

İmamoğlu'nun daveti sonrası İBB binasının önü mahşer yerine döndü

ALAN TIKA BASA DOLDU

Mahkemeden çıkacak karar öncesi Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanmaya çağırdı. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi. İmamoğlu'nun çağrısının ardından çok sayıda kişi İBB binasının önüne akın etti.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hapis cezası ve siyasi yasakla yargılanan İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Saraçhane'deki İBB binasının önü tıklım tıklım doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hapis cezası ve siyasi yasakla yargılanan İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Saraçhane'deki İBB binasının önü tıklım tıklım doldu - Son Dakika
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