İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve hapis cezası istenen davanın dördüncü duruşması bugün görülüyor. 3 saatlik aranın ardından dava yeniden başladı.
Mahkemeden çıkacak karar öncesi Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanmaya çağırdı. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi. İmamoğlu'nun çağrısının ardından çok sayıda kişi İBB binasının önüne akın etti.
Son Dakika › Politika › Hapis cezası ve siyasi yasakla yargılanan İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Saraçhane'deki İBB binasının önü tıklım tıklım doldu - Son Dakika