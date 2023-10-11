Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı, gözler Yavaş'a çevrildi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ABB iştirakindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda kullanılan bakterili unların sakladığı yer ortaya çıkarıldı. Kaçırıldığı öne sürülen unların izini süren Özcan, söz konusu unları ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nin hijyenik olmayan depolarında saklandığını ve ASKİ'ye ait kamyonla her gün fabrikaya götürüldüğü anların görüntülerini servis etti.

UNLARIN TAŞINDIĞI ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu ispatlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Halk Ekmek Yönetiminin bakterili unları denetlemeden kaçırarak sakladığı ortaya çıktı. Kaçırılan unların izini süren Özcan, söz konusu unları ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nin hijyenik olmayan depolarında saklandığını ve ASKİ'ye ait olan çürük ve paslı kamyonla her gün fabrikaya götürüldüğü anların görüntülerini servis edip bir skandalı daha gün yüzüne çıkardı.