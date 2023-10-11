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Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı, gözler Yavaş'a çevrildi - Son Dakika

Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı, gözler Yavaş'a çevrildi

Son Güncelleme: 11.10.2023 16:51

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'ndaki ekmeklerin bakterili olduğuna dair laboratuvar raporlarının yankıları sürerken olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından servis edilen görüntülerde söz konusu unların ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nin hijyenik olmayan depolarında saklandığı ve ASKİ'ye ait olan çürük ve paslı kamyonla fabrikaya götürüldüğü anlar yer alıyor.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ABB iştirakindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda kullanılan bakterili unların sakladığı yer ortaya çıkarıldı. Kaçırıldığı öne sürülen unların izini süren Özcan, söz konusu unları ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nin hijyenik olmayan depolarında saklandığını ve ASKİ'ye ait kamyonla her gün fabrikaya götürüldüğü anların görüntülerini servis etti.

UNLARIN TAŞINDIĞI ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu ispatlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Halk Ekmek Yönetiminin bakterili unları denetlemeden kaçırarak sakladığı ortaya çıktı. Kaçırılan unların izini süren Özcan, söz konusu unları ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nin hijyenik olmayan depolarında saklandığını ve ASKİ'ye ait olan çürük ve paslı kamyonla her gün fabrikaya götürüldüğü anların görüntülerini servis edip bir skandalı daha gün yüzüne çıkardı.

Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı
Hakan Han Özcan

NE OLMUŞTU?

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB iştiraki Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde halk sağlığını etkileyecek bir bakteri olduğunu belirtmişti. Özcan, "Vatandaşlarımız artık Halk Ekmek'e güvenemez hale geldi. Halk Ekmek Fabrikası ürettiği ekmeklerle insanları zehirliyor." demişti.

Bakterili unlar böyle taşınmış:

Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı
Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı
Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı
Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı
Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı
Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı
Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş, Halk Ekmek, AK Parti, Ankara, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı, gözler Yavaş'a çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı, gözler Yavaş'a çevrildi - Son Dakika
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