Hamaney: Netanyahu'ya İdam Cezası Verilmeli - Son Dakika
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Politika

Hamaney: Netanyahu'ya İdam Cezası Verilmeli

İran Dini Lideri Hamaney, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a çıkardığı tutuklama kararını değerlendirdi.

25.11.2024 13:19
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararına ilişkin, "İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yaptıkları bir zafer değil, savaş suçudur. Haklarında tutuklama kararı çıkarttılar ancak bu yeterli değil. Netanyahu ve bu rejimin diğer suçlu liderleri için idam cezası verilmeli" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararına ilişkin ilk kez konuştu. Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde, Besic (Gönüllü Milis Teşkilatı) Haftası çerçevesinde teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Hamaney, Besic güçlerinin sadece askeri bir yapı olmadığını, aynı zamanda siyasi ve kültürel sorumlulukları da bulunduğunu vurguladı. Konuşmasında Suriye iç savaşına da değinen Hamaney, "Birçok genç, savaşa katılmak için mektuplar gönderdi. Buna izin vermedik, ancak yine de farklı gruplar üzerinden gidenler oldu. Bu yolda can vermeyi Allah katında en yüce makam olarak görüyorlar. Böyle bir inanca sahip insanlar için çıkmaz yol yoktur. İşte bu nedenle bir İranlı Besic üyesi, Siyonist rejimin bir gün yok olacağına kesin bir şekilde inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu için idam cezası verilmeli"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararına değinen Hamaney, "İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yaptıkları bir zafer değil, savaş suçudur. Haklarında tutuklama kararı çıkarttılar ancak bu yeterli değil. Netanyahu ve bu rejimin diğer suçlu liderleri için idam cezası verilmeli" ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Savunma Bakanı Gallant ABD'e gidiyor

İsrail Ordu Radyosu, eski Savunma Bakanı Gallant'ın UCM'nin tutuklama kararına rağmen ABD'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Netanyahu ve Gallant'a tutuklama emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 20 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istemişti. Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) I No'lu Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül'de başvuruda bulunduğu "mahkemenin yetkisini tanımama ve Netanyahu ile Gallant hakkındaki tutuklama emri işlemlerini durdurma" taleplerini incelemişti. Mahkeme Perşembe günü İsrail'in yetki itirazlarını oy birliğiyle reddederek, Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD'li yetkililer ise, kararı reddettiklerini bildirmiş ve mahkemenin meşruiyetini sorgulamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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