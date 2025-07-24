Hamas, İsrail'den 2 bin 200 mahkum talep etti - Son Dakika
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Politika

Hamas, İsrail'den 2 bin 200 mahkum talep etti

24.07.2025 20:12
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İsrail heyeti, Gazze ateşkes müzakereleri için geri dönerken, Hamas 10 sağ esire karşılık 2 bin 200 mahkum istedi.

İsrail basını, Katar'da yürütülen Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılan İsrail heyetinin, istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e döndüğünü bildirirken, Hamas'ın 10 sağ esire karşılık 2 bin 200 Filistinli mahkumun serbest bırakılması talep ettiğini aktardı.

Hamas ile İsrail, 6 Temmuz'dan bu yana Katar'ın başkenti Doha'da arabulucular üzerinde dolaylı olarak devam eden Gazze'de ateşkes görüşmelerinde yeni gelişme yaşandı. İsrail basını, müzakerelere katılan İsrail heyetinin, istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e döndüğünü bildirdi.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail heyetinin geri dönüşünün müzakerelerin sona erdiği anlamın gelmemesi gerektiğini belirterek, "Bu, tüm taraflar arasında koordine edilen bir hamle. Alınması gereken belirleyici kararlar var ve bu nedenle heyet, istişarelere devam etmek için geri döndü. Gidişat hala olumlu" dedi.

Hamas'tan 10 sağ esire karşılık 2 bin 200 mahkumun serbest bırakılması talebi

Adı açıklanmayan bir başka yetkili ise Hamas'ın 10 sağ esire serbest bırakılması karşılığında İsrail'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış 200 Filistinliyi ve 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan 2 bin Filistinliyi serbest bırakmasını talep ettiğini söyledi.

İsrailli üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Hamas'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledikleri aktarıldı. Witkoff'un da Hamas'ın son yanıtının "kabul edilemez" olduğu konusunda İsrail'le hemfikir olduğu iddia edildi.

Gazze'de ateşkes anlaşması için yürütülen arabuluculuk çalışmalarına katılan bir kaynak, İsrail'in Hamas'ın 10 esire karşılık müebbet hapis cezasına çarptırılmış 200 Filistinli mahkumu takas etme teklifinden rahatsız olduğunu, bu sayının sadece bir başlangıç teklifi olduğunu ve Hamas'ın İsrail'in makul gördüğü bir sayıda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

Adı açıklanmayan başka bir kaynak ise, 7 Ekim'in ardından Gazze'de tutuklu bulunan ve Hamas'ın da takas kapsamında serbest bırakılmasını talep ettiği 2 bin Filistinlinin büyük çoğunluğunun suçlanmadığını belirterek, İsrail'i müzakerelerde takas olarak kullanmak üzere Gazzelileri keyfi olarak gözaltına almakla suçladı.

Tampon bölge

Kaynaklar, İsrail'in daha önce 2 kilometrelik bir tampon bölge talep ettiğini, Hamas'ın ise buna 1 kilometrelik bir tampon bölge teklifi ile karşılık verdiğini belirterek, İsrail'in daha sonra tampon bölge talebini 1,2 kilometreye indirdiğini ancak Hamas'ın 1 kilometrelik tampon bölge talebinde ısrarcı olduğunu ifade etti.

Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı İsrail'e iletildi

Hamas, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes önerisine yönelik cevabını arabuluculara sunmuştu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, arabulucuların Hamas'ın cevabını İsrail'in müzakere heyetine ilettiği, yanıtın şu anda incelendiği ifade edilmişti.

Müzakereler

Doha'da yürütülen dolaylı görüşmelere Katar ve Mısır arabuluculuk ediyor. Masadaki anlaşma, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince bazı Filistinli esirleri serbest bırakması karşılığında Hamas'ın 10 rehine ile 18 ölü rehinenin cenazesini İsrail'e teslim etmesini içeriyor. Geçici ateşkesin başlamasının ardından taraflar, kalıcı ateşkesin şartları ve 10'u hayatta olduğu düşünülen 22 rehinenin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunacak. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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