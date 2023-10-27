Hamas: Ateşkese kadar rehineleri bırakmayacağız

İsrail - Filistin çatışması devam ederken Hamas yetkilisi Ebu Hamid, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdi. Hamid, "Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız" dedi.

"İSRAİL SALDIRILARINDA YAKLAŞIK 50 REHİNE ÖLDÜ"

Rusya Dışişleri Bakanlığından Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetin Moskova'yı ziyaret ettiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri'nin de temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya geldiği belirtildi.

Görüşmede rehin alınan Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının tahliyesi ele alınırken Hamas temsilcisi Ebu Hamid, Rus Kommersant gazetesine açıklamalarda bulundu. Rehinelerin serbest bırakılmasının zaman alacağını belirten Ebu Hamid, "7 Ekim'de İsrail'den Gazze'ye götürülen rehinelerin tespit edilmesi için zaman lazım" dedi. Rehinelerin bulunmak için sakin bir ortam gerektirdiğini sözlerine ekleyen Ebu Hamid, "İsrail saldırılarında yaklaşık 50 rehine öldü" ifadesini kullandı.

"RUSYA BİZE DOST BİR ÜLKEDİR"

Ebu Hamid, Moskova'daki temaslarda Rus tarafına 7 Ekim'de, Filistin'den İsrail'e yapılan saldırıların gerekçelerini anlattıklarını da belirtirken, "Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir ve Filistin halkının tüm temsilcileriyle ilişkilerini sürdürüyor. Kendileriyle çeşitli konularda her zaman istişare etmeye hazırız" açıklamasını yaptı.

İSRAİL ZİYARETİ KINADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın DEAŞ'tan daha kötü bir terör örgütü olduğunu" iddia ederek, Hamas liderliğinin 1400 İsraillinin ölümü, 220 kadar İsraillinin esir alınmasından sorumlu olduğunu savundu. İsrail'in Hamas'ın üst düzey yetkililerinin Moskova'ya davet edilmesini kınadığını aktaran Haiat, bunun terörü desteklemek ve Hamas teröristlerinin katliamlarını desteklemek anlamına geldiğini öne sürdü. İsrail, Rus hükümetinden Hamas heyetini derhal sınır dışı etmesini istedi.

ÖLÜ SAYISI 7 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi. Katledilenlerin 3 bin 38'inin çocuk olduğu öğrenildi.