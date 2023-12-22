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Hamsi Festivali'nde Komik Diyalog

Ankara'da gerçekleştirilen Hamsi Festivali'nde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile CHP Mamak Belediye Başkan Aday Adayı Salim Çoruk arasında yaşanan diyalog izleyenlere komik anlar yaşattı. Çoruk, Köse'nin elinden hamsi ekmek alırken 31 Mart'ta seçimi kazanacağını söyledi. Köse ise hayallerin olması gerektiğini belirtti.

Hamsi Festivali\'nde Komik Diyalog
22.12.2023 - 15:18,
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Ankara'da gerçekleştirilen Hamsi Festivali'nde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile CHP Mamak Belediye Başkan Aday Adayı Salim Çoruk'un arasında yaşanan diyalog izleyenlere komik anlar yaşattı.

Mamak Belediyesi tarafından 3.'sü düzenlenen Hamsi Festivali, Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. Kurulan mangallarda pişirilen 3,5 ton hamsinin başına geçen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse vatandaşlara hamsi ekmek dağıttı.

Kalabalığın arasında CHP Mamak Belediye Başkan Aday Adayı Salim Çoruk, Köse'nin bulunduğu mangal tezgahına uğradı. Köse'nin elinden hamsi ekmek alan Çoruk, "31 Mart'ta geliyorum. Odayı temiz tut. Badana, boya işi çıkarma" dedi.

Elindeki hamsi ekmeği Çoruk'a uzatan Köse, "İnsanın hayalleri olacak tabii. Hayal olmadan olmaz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan diyaloğun ardından el sıkışan ikilinin görüntüleri izleyenleri gülümsetti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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