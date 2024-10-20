Hamza Dağ: 2025'te Fiyat İstikrarı Sağlanacak - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: 2025'te Fiyat İstikrarı Sağlanacak

Hamza Dağ: 2025\'te Fiyat İstikrarı Sağlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnşallah 2025 yılı içerisinde fiyat istikrarının tamamen sağlandığı süreci hep birlikte göreceğiz.

20.10.2024 20:17
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnşallah 2025 yılı içerisinde fiyat istikrarının tamamen sağlandığı süreci hep birlikte göreceğiz." dedi.

Dağ, partisinin 15 Temmuz Kültür Merkezi'ndeki Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ilk defa bir seçimde ikinci olduğunu ve milletin böylelikle kendilerine net mesaj verdiğini söyledi.

Bunun nedenlerinden birinin ekonomik sıkıntılar olduğunu belirten Dağ, "Önümüzdeki süreçte bunun çözüme kavuşması noktasındaki hususları gördüğümüzü hep beraber yaşayacağız. İlk adımlarını alıyoruz. İnşallah 2025 yılı içerisinde fiyat istikrarının tamamen sağlandığı süreci hep birlikte göreceğiz." dedi.

Hamza Dağ, partililere önerilerde bulunarak şöyle devam etti:

"Kibir ateştendir, tevazu ise topraktandır. Tarih boyunca böyle olmuş. Tarih boyunca kimliği ateşi temsil edenler hep yıkan, olumsuz anlamda bir şeyler yapan pozisyonunda olmuşlar. Görevi ne olursa olsun, meclis üyesi, teşkilatta biri, milletvekili, genel başkan yardımcısı, MKYK üyesi, ne olursa olsun, o kişi sadece ismiyle müsemma değildir yani Hamza Dağ olarak ben Kemalpaşa ilçesinin sokağında gezerken sadece ismimle müsemma değilim. Benim yanımda bir de AK Parti kimliği var. Dolayısıyla bana laf ve söz söyleyen veya ben ona bir yanlışlık yaptığımda, Allah muhafaza kibir yaptığımda sadece Hamza Dağ ile ilgili bir şey söylemiyor, AK Parti ile ilgili söylemiş oluyor. Onun için hepimiz inşallah bu muhasebeyi en iyi şekilde yapacağız."

Dağ, yerel seçimlerde İnciraltı bölgesine sağlık turizmi merkezi projesini vadettiğini anımsatarak, bunun değerlendirilmesi için Balçova ve Büyükşehir belediyelerine çağrıda bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da partisinin 22 yıldan bu yana önemli projelere imza attığını belirterek, "Bizler, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin teşkilatlarıyız. Az zamanda çok büyük işler başardık. Milletimizi devletiyle barıştırdık. Milletimizi her alanda özgürleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kongreye AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer katıldı.

Kongrede AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hamza Dağ: 2025'te Fiyat İstikrarı Sağlanacak - Son Dakika

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