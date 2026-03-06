Hamza Dağ: ABD ve İsrail Hesap Verecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ, ABD ve İsrail'in İran'a olan saldırılarına ilişkin, "ABD ve İsrail, Beyrut ve İran'a saldırırken bir okulda 185 tane çocuğu katlettiler. Bunların hesabı eninde sonunda Binyamin Netanyahu'dan da ABD'den de sorulacaktır" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ, partisinin Eskişehir'deki iftar yemeğine katıldı. Dede Korkut Parkı iftar çadırında düzenlenen yemeğe Hamza Dağ'ın yanı sıra AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, mahalle muhtarları, AK Partili meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katılım sağladı. MKYK üyesi Hamza Dağ, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını hatırlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'Adolf Hitler' benzetmesi yapan Dağ, "Her Ramazan-ı Şerif'te yine biz kürsüye çıktığımızda ne yazık ki her sene tekrar eden bir meseleyi konuşur durumda oluruz. Her Ramazan-ı Şerif'te mutlaka haydut devlet İsrail, onun soykırımcı Hitler Başbakanı Netanyahu mutlaka Müslümanların bu huzurunu bozmak için elinden ne geliyorsa yapar. Her Ramazan-ı Şerif'te Gazzelilerle ilgili gündemimiz olur ve Gazze'yi konuşmak durumunda kalırız. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail, bölgemizde İran'a saldırdı. İran'a saldırdığı kalmadığı gibi, bölgeyi ateş çemberine döndürme niyetiyle hem ülkemize hem diğer ülkeye, Körfez ülkelerine de savaşın içine çekmek gayretiyle çaba sarf ediyor. Biz oyunların, oyunun farkındayız. Türkiye'yi çok nitelikli, kaliteli, ne yaptığını bilen, tecrübeli kadrolar yönetiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nerede durmasını bildiysek ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda durduğumuz yer itibarıyla milletimiz bundan bedel ödemediyse; yıllarca yanı başımızda Suriye'de yaşanan savaşta nerede durmamız gerektiğini bildik, onunla ilgili hareket ettik. En zor zamanda bile vazgeçmedik, geri adım atmadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geri adım atmadıysa; yıllar geçti, 13-14 yıl sonra Suriye'de devrim oldu ve ABD Başkanı da Suriye'deki devrimi bize bağladıysa, biz ne yaptığımızı biliyorduk. Şimdi ABD ile İsrail'in İran'a ne yapmaya çalıştığını, bölgemizi nasıl bir ateşe atmak istediğini gayet iyi biliyoruz. İsrail'in derdinin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

'BU ÜLKE, BU COĞRAFYADA İSTİKRAR ADASI OLMUŞTUR'

Hamza Dağ, ABD ve İsrail'in bir okula saldırarak 185 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olduğunu ve bunun hesabının sorulacağını belirterek, "Bu ülke, bu coğrafyada istikrar adası olmuştur, yine istikrar adası olmaya devam edecektir. Biz milletimize bu savaşlardan dolayı bir bedel bugüne kadar ödetmedik, bundan sonra da ödetmeyeceğiz. Bunu nasıl yapacağımızı da gayet iyi biliyoruz. Çünkü bu konuda tecrübemiz en üst noktada bulunmaktadır. Ama herkes şunu gayet iyi bilsin; ABD ve İsrail, Beyrut ve İran'a saldırırken bir okulda 185 tane çocuğu katlettiler. Bunların hesabı eninde sonunda Binyamin Netanyahu'dan da ABD'den de sorulacaktır. Zayıf görebilirsiniz. Silahlarını daha az teknolojik görebilirsiniz. Ama bu coğrafyanın insanında cesaret vardır, inanç vardır, azim vardır. ve biz hepimiz biliriz ki, nice az topluluklar, nice güçsüz görünen topluluklar; nice çok topluluklara, nice güçlü görünenlere karşı zafer elde etmiştir" şeklinde konuştu.

Hamza Dağ, iftar buluşmasının ardından kentten ayrıldı.