Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak iş dünyasına destek sözü verdi - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak iş dünyasına destek sözü verdi

Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak iş dünyasına destek sözü verdi

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle bir araya gelerek, iş dünyasına destek sözü verdi. Dağ, iş insanlarının belediyeyle rahatlıkla çalışmasını sağlayacaklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Ayrıca, İzmir'in potansiyelini daha da geliştirmek için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

05.03.2024 23:01
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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "1 Nisan'da işbaşına geldiğimizde bizimle kolay anlaşacaksınız, bize kolay ulaşacaksınız. Daima istişare halinde olacağız, her anınızda hep yanınızda olacağız. İşinizi yaparken belediyeyle bir sorun yaşar mıyım diye düşünmeyeceksiniz." dedi.

Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle Balçova'daki bir otelde yemekte buluştu.

Dağ, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi olumsuzluklar neticesinde arz-talep dengelerindeki bozulmalara, küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara rağmen ülkenin yıllık ihracatının rekor kırmaya devam ettiğini söyledi.

Bu rekorda İzmir iş dünyasının büyük payı olduğunu dile getiren Dağ, "Ülkemiz 2023 yılında 255 milyar 309 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracat rakamına ulaşırken İzmir'imiz de 23,8 milyar dolar ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü şehri olmuştur." dedi.

İzmir'in sanayisiyle, turizmiyle ve 4,5 milyonluk nüfusuyla çok daha büyük potansiyel taşıdığını belirten Dağ, "Bu potansiyeli birlikte çalışarak çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza eminim. Çünkü aynı hedefe yürüdüğümüzü, aynı gayeyi taşıdığımızı, aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu biliyorum." diye konuştu.

Dağ, özel sektörün ihtiyaçlarını bildiğini, sadece İzmir'in değil bölgenin de her alanda kalkınması için iş insanlarına ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

İş insanlarının belediyeyle rahatlıkla çalışmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Dağ, şunları kaydetti:

"1 Nisan'da işbaşına geldiğimizde bizimle kolay anlaşacaksınız, bize kolay ulaşacaksınız. Daima istişare halinde olacağız, her anınızda, hep yanınızda olacağız. İşinizi yaparken belediyeyle bir sorun yaşar mıyım diye düşünmeyeceksiniz. Hükümet desteklerinin yanında büyükşehrin elini de daima omzunuzda bulacaksınız. Adımlarınızı atarken daha güvenli atacaksınız. 1 Nisan'dan itibaren 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz bir İzmir Büyükşehir Belediyesi göreceksiniz. Yatırımınızın, alın terinizin bir güvencesi de biz olacağız. İzmir'e değer katacak her işinizde önünüzü sonuna kadar açacağız. Sorun değil, çözüm yaratacağız."

Hamza Dağ, 13 Şubat'ta şehre kazandıracağı projeleri, 11 ana başlık altında kamuoyuyla paylaştıklarını anlatarak, iş dünyası temsilcilerinden sadece 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için değil, 1 Nisan'dan sonra da destek istediğini sözlerine ekledi.

Binali Yıldırım, Dağ için iş dünyası temsilcilerinden destek istedi

Eski Başbakan ve 28. dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise Hamza Dağ'ın havaya girdiğini belirterek, "Önce havaya gireceksiniz. İnanacaksınız, inanmak, başarmanın yarısıdır. İnşallah 31 Mart'ta hedefleri, hayalleri gerçeğe dönüşür." dedi.

Yıldırım, 2014 yılında kendisinin de belediye başkan adaylığı süreci yaşadığını anımsatıp o günlerin, bugünler gibi olmadığını belirterek, "Türkiye şartları sizin yelkeninizi dolduracak yönde. Onu konuşmamın başında hatırlatmak isterim. Yani mazeretimiz olmayacak. Başarıya mecbursunuz. İzmir iş dünyası, İzmirli bütün paydaşlar şunu gördü; İzmir seçmeninin seçeneği yok, biz istediğimiz gibi seçmen üzerine oyun kurabiliriz, bu anlayışın değişmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Binali Yıldırım, belediye başkan adaylığı döneminde İzmir için 35 proje açıkladıklarını, seçilmemesine rağmen bunların yüzde 90'ının gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıldırım, Dağ için iş dünyası temsilcilerinden destek isteyerek, şunları söyledi:

"İzmirliler, İzmir'in iş dünyasının çok değerli temsilcileri, gün bugündür. İnşallah bu seçim gündeminizden bu ay sonu itibariyle çıkacak. İş artık ondan sonra başlayacak. Yapacak çok iş var. Çünkü İzmir maalesef bazı konularda geç kaldı. Deprem dönüşümü, kentsel dönüşümde İzmir de geç kaldı."

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de belediye başkan adaylarına seçimlerde başarılar diledi.

Toplantıya, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu, partililer ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

İzmir, Ege, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak iş dünyasına destek sözü verdi - Son Dakika

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