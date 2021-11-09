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Hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Muhatabım olan siyasi akıl bellidir - Son Dakika

Hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Muhatabım olan siyasi akıl bellidir

09.11.2021 13:43
Hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Muhatabım olan siyasi akıl bellidir

31 Mart 2019 seçimlerini 13 bin oy farkla kazandığı halde mazbatasının iptal edildiği günlerde yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Davayla ilgili konuşan İmamoğlu, "Muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Siyasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır. Nokta" açıklamalarında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine yönelik hakaret ettiği iddia edilerek soruşturma başlatılmıştı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İmamoğlu hakkında, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın bugün ilk duruşması yapıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem İmamoğlu ve 'müşteki' sıfatıyla yer alan Yüksek Seçim Kurulu üyeleri katılmadı. Duruşmada İmamoğlu'nu temsilen avukatı Kemal Polat yer aldı.

Avukat Kemal Polat, "Müvekkilim yapmış olduğu Belediye Başkanlığı görevi nedeniyle ve son andaki program değişikliği sebebiyle duruşmada hazır olamadı. Mahkemenin uygun görmesi halinde celse arasında, gelecek duruşmada veya talimatla savunması alınabilir. Müvekkilimin savunması alındıktan sonra esas hakkında savunma yapacağım" diyerek mazeret sundu.

YSK ÜYELERİNE DAİR BİR BEYAN YOK

Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda suçun unsurlarının oluşmadığını düşündüğünü de belirten Polat, "YSK üyelerine dair bir beyan yoktur. Sanığın yokluğunda beraat kararı verilebileceğinden beraat kararı verilmesini, aksi halde savunmasının alınmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Savcı, Kemal Polat'ın sunduğu mazeret durumunun kabul edilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevini dikkate alarak mazeretinin kabulüne karar verdi. İmamoğlu'nun ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İMAMOĞLU: GİDİP İFADEMİ VERECEĞİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz'daki Biyometanizasyon Tesisi'nin açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında hapis istemiyle açılan dava hakkındaki soruyu yanıtlayan İmamoğlu "Bugün davası vardı. Ertelendi. Muhtemelen belirlenen tarihte de gidip bu konudaki ifademi vereceğim mahkemede" dedi.

"MUHATABIM SİYASİ KİŞİLİKLER"

İmamoğlu şöyle devam etti: "Bahsi geçen konuda bu süreci kendi üzerine alıp bu girişimde bulunanların doğru bir tercih yapmadıklarını düşünüyorum. Çünkü yanlış yapmışlardır. Yanlış bir algıyla hareket etmişlerdir. O güne dönüp baktığınızda benim bu cevabımı yine kendilerine ait medyada yazanların muhatabının kim olduğunu zaten kendileri yazmışlardı.

Çünkü bu sözü, bana bizzat hakaret eden siyasi akla dönük bir cevabım olmuştu ve benim bu sözümle beraber muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Siyasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır. Nokta. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu süreci kendi üzerine alınan ve böyle bir girişimde bulunan kurul üyeleri doğru hissetmemişlerdir, yanlış hissetmişlerdir. Yanlış bir girişimde bulunmuşlardır."

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun basın açıklamasında YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddia edildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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Son Dakika Politika Hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Muhatabım olan siyasi akıl bellidir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Muhatabım olan siyasi akıl bellidir - Son Dakika
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