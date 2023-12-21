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Hasan Turan: Filistin ve Gazze konusunda masum sivillerin yanında durmayanlar gaflet, delalet ya da ihanet içerisindedir - Son Dakika
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Hasan Turan: Filistin ve Gazze konusunda masum sivillerin yanında durmayanlar gaflet, delalet ya da ihanet içerisindedir

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, masum sivillerin yanında durmayanları gaflet, delalet ya da ihanet içerisinde olmakla suçladı.

Hasan Turan: Filistin ve Gazze konusunda masum sivillerin yanında durmayanlar gaflet, delalet ya da ihanet içerisindedir
21.12.2023 - 23:48,
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TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: "Filistin ve Gazze konusunda masum sivillerin yanında durmayan her kim varsa ya gaflet ya delalet ya da ihanet içerisindedir"

ANKARA - TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Filistin ve Gazze konusunda masum sivillerin yanında durmayan her kim varsa ve Türkiye'nin verdiği örnek mücadeleyi her kim küçümsüyor, itibarsızlaştırmaya çalışıyor ve kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışıyorsa ya gaflet ya delalet ya da ihanet içerisindedir" dedi.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 20 bini geçtiğini söyleyip, yaşanan vahşetin dünyaya duyurulmasını engellemek için 96 gazetecinin öldürüldüğünü belirtti. Turan, "İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti. İsrail'in işlemediği savaş suçu kalmadı. Hastaneleri, camileri, meskun mahalleri hatta kendilerinin tayin ettikleri güvenli bölgeleri bile vurdular. Batı ülkeleri insanlık dışı saldırılara kayıtsız kaldı. Bu tutumun insanlığın geleceği açısından endişeye neden oluyor. Bazı medya kuruluşları Gazze saldırışlarına ilişkin yayınlarında İsrail'in topla, tüfekle yapamadığını 'yumuşak güç' olarak nitelenen medyayla yapmak istiyor. Filistin ve Gazze konusunda masum sivillerin yanında durmayan her kim varsa ve Türkiye'nin verdiği örnek mücadeleyi her kim küçümsüyor, itibarsızlaştırmaya çalışıyor ve kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışıyorsa ya gaflet ya delalet ya da ihanet içerisindedir" dedi.

Kaynak: İHA
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