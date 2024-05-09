TBMM İdare Amiri Hasan Turan: Gazze, uluslararası bir düzen kurulması gerektiğini gösterdi

Politika

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gazze'de 7 aydır çocuklar, kadınlar ve sivil insanlar katledilirken, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun hiçbir şey yapamadığını belirterek, "Gazze, yeniden uluslararası bir düzen kurulması gerektiğini tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin direnişinin dünyanın birinci gündemi haline geldiğini söyledi.

Gazze'deki bir avuç direnişçinin, dünyanın en gelişmiş silahlarıyla donatılmış bir orduya nasıl meydan okunabildiğini gösterdiğini kaydeden Turan, "Belki aç, susuz kaldılar, bombaların altında öldüler ama izzetli bir şekilde savaşmaya devam ettiler; topraklarını, vatanlarını terk etmediler. Vatansız kalmamak için direnmeyi tercih ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'nin, dünya gerçekliğini de açık bir şekilde gösterdiğini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bugün Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Avrupa Birliği ve birçok uluslararası kuruluşun hikayeden ibaret olduğunu gösterdi. 7 aydır çocuklar, kadınlar, sivil insanlar pervasız bir şekilde katledilirken, bu kurum ve kuruluşların hiçbir şey yapamadığını bütün dünyaya gösterdi. Bu kurumların değişmesi gerektiğini, yeniden uluslararası bir düzen kurulması gerektiğini tüm dünyaya çok açık bir şekilde gösterdi. Özgürlükler ülkesi olarak takdim edilen ABD'nin sadece özgürlük heykelinden ibaret olduğunu gösterdi."

Bütün dünyanın Gazze'ye dönüşmesine sebep olan öğrenci olaylarının durdurulamadığını anlatan Turan, bundan sonra yeniden bir insanlık tarihi yazılacağına ve bir uluslararası düzen kurulacağına inandıklarını söyledi.

Hamas, ateşkesi kabul ederken İsrail'in Refah'a saldırmaya devam ettiğini hatırlatan Turan, " Orta Doğu'da kandan, gözyaşından beslenenin işgalci İsrail olduğunu bütün dünyaya göstermiş oldular." diye konuştu.

ABD Başkan Joe Biden'ın, Refah kentine geniş çaplı saldırı yapması durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağı uyarısının ardından siyonist lobinin senatörlerinin ABD yönetimini tehdit ettiğini ifade eden Turan, "Gördük ki ABD siyaseti, siyonist lobi tarafından esir alınmıştır." dedi.