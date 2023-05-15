Deprem'in yıktığı Hatay'da hangi parti kaç vekil çıkardı? AK Parti ve CHP kafa kafaya - Son Dakika
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Deprem'in yıktığı Hatay'da hangi parti kaç vekil çıkardı? AK Parti ve CHP kafa kafaya

15.05.2023 18:43

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 8 ilde gerçekleşen depremlerin neden olduğu Hatay'da hangi partinin kaç vekil çıkardığı yurttaşlarca çok merak edildi. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonucuna göre, Hatay'da AK Parti 4, CHP 4, MHP 1, İYİ Parti 1 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.

Kahramanmaraş depreminin en fazla etkilediği kentlerin başında gelen Hatay'da 1 milyon 83 bin 953 seçmenden 904 bin 876'sı oy kullandı. Hatay'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre, AK Parti'den daha önce 3 kez milletvekilliği yapan eski kurucu il başkanı Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Kemal Karahan, CHP'den Mehmet Güzelmahsur, Nermin Yıldırım Kara, Servet Mullaoğlu ve Necmettin Çalışkan, MHP'den Lütfi Kaşıkçı, İYİ Parti'den Adnan Şefik Çirkin ile TİP adayı Can Atalay Hatay'ı TBMM'de temsil edecek.

CEZAEVİNDEN MECLİSE

Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı Barış Atay, Hatay'daki yerini Gezi Parkı davasında 18 yıl hapisle cezalandırılan Avukat Can Atalay'a bırakmıştı. Atay, aday olduğu Antalya'da seçilemedi. Yerini verdiği Can Atalay ise resmi olmayan kesin sonuçlara göre Hatay'dan milletvekili seçildi. Sonucun kesinleşmesi durumunda Silivri Cezaevi'nde bulunan Atalay'ın tahliye edilerek Mecliste görev yapması bekleniyor.

İYİ PARTİ OYLARINI YÜKSELTTİ

2018 Genel Seçimlerinde oyların yüzde 36,2'sini alan AK Parti'nin oyu yüzde 33,72, yüzde 14.44 oy alan MHP'nin oyu 12.19'a, yüzde 30,58 oyu olan CHP'nin oyu yüzde 28,46'ya düştü. 2018'de 6.53 oy alan İYİ Parti, oyunu yüzde 8,07'ye yükseldi. Yeşil Sol Parti'nin oy oranı ise 10.95'ten yüzde 3,18'e düştü. TİP ise 8.62 oy oranına ulaştı.

MHP VEKİLİNİ TİP'E KAPTIRDI

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti 298 bin 690, CHP 252 bin 107, MHP 107 bin 972, İYİ Parti 71 bin 462 ve Türkiye İşçi Partisi ise 76 bin 355 oy aldı. AK Parti ve CHP'nin 4 olan vekil sayısı sabit kaldı. 2018 seçimlerinde HDP listesinden seçime giren Barış Atay'ın yerini bıraktığı Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden vekil seçildi. Bu durumda MHP'nin 2 olan milletvekili sayısı da 1'e düştü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Cahit Göktürk: 18 YIL HAPIS CEZASI AL VEKİL SEÇİL ÇIK CEZAEVİNDEN NASIL ADALET BU BU VEKİLDEN ADİLLET BEKLENİR Mİ YAZIK DEĞİL Mİ ADAYLARIN SABIKA KAYDI ALINIYOR NEDEN ALINIYOR ? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Fatih Demir: Kayıplarınızdan da mı utanmadınız verirken insanın eli titrer be. Yardım yaptığımız için pişman değiliz ama üzüldük. Haydi oy verdiniz ama o kadar kayıplara rağmen sokağa cıkıp kutlamak nedir Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
  • Murat Güven Güven: İnsan nankör olmasın nankörlük diz boyu o kadar yardım boşuna yapılmış Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Deprem'in yıktığı Hatay'da hangi parti kaç vekil çıkardı? AK Parti ve CHP kafa kafaya - Son Dakika


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