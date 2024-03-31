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Hatay'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı? Sonuçlar Belli Oldu - Son Dakika
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Politika

Hatay'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı? Sonuçlar Belli Oldu

Hatay\'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı? Sonuçlar Belli Oldu

Hatay'da yapılan yerel seçimlerde sandıkların yüzde (?) açıldı. Verilere göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde (?), CHP adayı Lütfü Savaş (?) ve Türkiye İşçi Partisi adayı Gökhan Zan (?) oranında oy aldı. 2019 yerel seçimlerinde ise Hatay Büyükşehir Belediyesini CHP adayı Lütfü Savaş kazanmıştı.

31.03.2024 18:20
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Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan ve 6 Şubat depremlerinin yıkıp geçtiği Hatay'da sandıkların yüzde (?) açıldı. Verilere göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde (?), CHP adayı Lütfü Savaş (?) Türkiye İşçi Partisi adayı Gökhan Zan (?) oranında oy aldı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesini 490.269 alınan oy ve %55.16 oy oranı ile CHP adayı Lütfü Savaş kazanmıştı.

Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?

Hatay Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 8
  • CHP 4
  • MHP 3

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • MEHMET ÖNTÜRK - AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?
  • LÜTFÜ SAVAŞ - CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?
  • NÜSRET CÖMERT - İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?
  • GÖKHAN ZAN - TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?
  • PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU - DEM Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?
  • HALİL KILIÇ - MEMLEKET Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • EDİB HADİMOĞULLARI - VATAN Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • MEHMET KATIRCIOĞLU - BĞMSZ Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • TUĞÇE BABUÇÇU - DSP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • NECMETTİN ÇALIŞKAN - SP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • FIRAT GÜLTEKİN - HÜDAPAR Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • FATİH ÇAĞAN - AB Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • ORHAN DEDE - AP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • FATİH ŞENGÜL - ABP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • HALİL İMREK - EMEP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • HÜSNÜ AYHAN - MP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • NURAY YENİL - TKH Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • NURİ PARLAK - YENİDEN REFAH Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • ÖMER ÇAKIR - ZP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • MURAT ÇELİK - DEVA Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • YUSUF GÜL - BTP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • MESUT SAZ - YTP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • HÜSEYİN ÖZDEMİR - HAKPAR Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Mehmet Öntürk, Lütfü Savaş, Gökhan Zan, Hatay, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatay'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı? Sonuçlar Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı? Sonuçlar Belli Oldu - Son Dakika
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