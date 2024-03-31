Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan ve 6 Şubat depremlerinin yıkıp geçtiği Hatay'da sandıkların yüzde (?) açıldı. Verilere göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde (?), CHP adayı Lütfü Savaş (?) Türkiye İşçi Partisi adayı Gökhan Zan (?) oranında oy aldı.
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesini 490.269 alınan oy ve %55.16 oy oranı ile CHP adayı Lütfü Savaş kazanmıştı.
Son Dakika › Politika › Hatay'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı? Sonuçlar Belli Oldu - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandık güvenliğini sağlayan yurttaşlara seslenerek, 'Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız' açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir, Spiderman kıyafetiyle dikkat çekti. Vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çeken Demir'in oy kullanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü El-Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Pankart, İncirlik Hava Üssü önündeki inşaat halindeki binaya asılmıştı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri ise Y.S. ve H.Z. olarak açıklandı.
Siirt'in merkez Konacık köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve adli soruşturma başlatıldı. Konacık köyünde güvenlik tedbirleri alınmış olup, tüm tarafların hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.
Muğla'da yerel seçimler için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye gibi kurumlar görev yaptı. Muğla genelinde 814 bin 986 seçmen bulunurken, en fazla seçmen Bodrum'da, en az seçmen ise Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sayım işlemleri devam ediyor.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz açıklamasını yaptı. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk seçim sonuçlarını değerlendirerek, güzel haberler alacaklarını söyledi. Ancak rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.
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