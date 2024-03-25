Hatay'da seçim bitti gibi! Aradaki fark 10 puana yakın - Son Dakika
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Politika

Hatay'da seçim bitti gibi! Aradaki fark 10 puana yakın

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Yerel seçimler için son dönemece girilirken Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ipi göğüslüyor. Öntürk'ün yüzde 48.9'luk kesimin desteğini aldığı ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 39'da kaldı. TİP'in adayı Gökhan Zan'ın oy oranı ise yüzde 5.1 olarak belirlendi.

25.03.2024 08:59  Güncelleme: 09:16
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Optimar Araştırma, Hatay'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı yarışı kazanıyor.

ARADAKİ FARK 10 PUANA YAKIN

8- 21 Mart tarihleri arasında 15 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre; AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 48.9'luk kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 39'da kaldı. Son dönemlerde pazarlık iddiaları ile gündeme gelen TİP'in adayı Gökhan Zan ise aynı ankette yüzde 5.1'lik kesimden destek alabildi.

İşte Hatay anketinden çıkan sonuç;

LÜTFÜ SAVAŞ İNADI PAHALIYA PATLIYOR

CHP'nin deprem felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi kentteki belli bir kesimin tepkisini çekti. Tepkilere kulak veren CHP yönetimi iyi bir aday bulamadığı için Savaş'ın adaylığını geri çekemedi ve devam kararı aldı.

CHP 2019'DA YÜZDE 55'LE ALMIŞTI

CHP, 2019 yılında Lütfü Savaş'la girdiği seçimi yüzde 55 ile kazanmıştı. Aynı seçimde AK Parti'nin adayı ise yüzde 42'lik bir kesimden destek almıştı.

Hatay\'da seçim bitti gibi! Aradaki fark 10 puana yakın

Lütfü Savaş, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatay'da seçim bitti gibi! Aradaki fark 10 puana yakın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da seçim bitti gibi! Aradaki fark 10 puana yakın - Son Dakika
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