31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Optimar Araştırma, Hatay'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı yarışı kazanıyor.
8- 21 Mart tarihleri arasında 15 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre; AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 48.9'luk kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 39'da kaldı. Son dönemlerde pazarlık iddiaları ile gündeme gelen TİP'in adayı Gökhan Zan ise aynı ankette yüzde 5.1'lik kesimden destek alabildi.
İşte Hatay anketinden çıkan sonuç;
CHP'nin deprem felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi kentteki belli bir kesimin tepkisini çekti. Tepkilere kulak veren CHP yönetimi iyi bir aday bulamadığı için Savaş'ın adaylığını geri çekemedi ve devam kararı aldı.
CHP, 2019 yılında Lütfü Savaş'la girdiği seçimi yüzde 55 ile kazanmıştı. Aynı seçimde AK Parti'nin adayı ise yüzde 42'lik bir kesimden destek almıştı.
Son Dakika › Politika › Hatay'da seçim bitti gibi! Aradaki fark 10 puana yakın - Son Dakika
Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen hükümlü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı.
31 Mart yerel seçimleri için son haftaya girilirken, seçimin sonucunu kararsızların tercihi belirleyecek. Propagandalarını bu kesime yönelik devam ettiren AK Parti teşkilatı yüz yüze temaslarını artırırken, iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerini sürdüreceği öğrenildi.
Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde polislerle bir araya gelerek ilçe kaymakamlarına ziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında; Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerinde görev yapan personellerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi ilçelerde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Kurt, polislere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt daha sonra Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye Kaymakamlıklarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk'ü makamlarında ziyaret ederek bir süre görüşen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kaymakam İlhan Kayatürk'e teşekkürlerini iletti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 23 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada yaptıkları çalışmalarda terör örgütü şüphelisi 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda FETÖ, PKK/KCK ve DHKP-C terör örgütleriyle bağlantılı olan şahıslar hakkında yasal işlemler yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadelede hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 34 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları arasında uyuşturucu maddeler, uyarıcı haplar, tabancalar ve av tüfekleri bulunuyor. Tutuklanan 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Otlukbeli'nin köylerinde incelemelerde bulundu. Canpolat, Otlukbeli Kaymakamı Aydın Yanık ile birlikte Karadivan, Umurlu, Ağamçağam ve Boğazlı köylerine ziyarette bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Canpolat, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamlarını ileterek vatandaşlara teşekkür etti.
ANKA HABER AJANSI 25 MART PAZARTESİ GÜNDEMİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Mahzen-19' operasyonlarında, 13 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi bugün sona eriyor. Başkanlık için, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)