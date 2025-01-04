Hatay, Orta Doğu'nun Ticaret Merkezi Olacak - Son Dakika
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Politika

Hatay, Orta Doğu'nun Ticaret Merkezi Olacak

Hatay, Orta Doğu\'nun Ticaret Merkezi Olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın ticaret potansiyelini artıracak projeleri açıkladı.

04.01.2025 16:12
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'a gelerek bir dizi ziyarette bulundu. İlk başta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Bakan Bolat, daha sonra 5 yıl önce açılışı gerçekleştirilen Zeytin Dalı sınır kapısını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Bakan Bolat, "Orta Doğu ve Körfez'in ticarette lojistik merkezi Hatay olacak" Dedi.

Suriye'de 13 yıldır süren iç savaşın sıkıntısını çeken ve daha sonra da deprem felaketiyle ağır bir yara alan Hatay'ın artık Orta Doğu ve Körfez'in ticaret merkezi olacağını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Biliyorsunuz 8 Aralık tarihi Suriye'de çok önemli bir yeni dönemin başlangıç tarihi oldu. 61 yıllık Baas Rejimi sona erdi. Suriye halkının inşallah özgürlüğe kavuştuğu ve refahı, kalkınmayı özlediği bu süreçte Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde de çok önemli ve güçlü bir dönem başlayacak. Bu çerçevede malum Suriye ve Hatay'ın ev sahipliği yaptığı 3 tane gümrük kapımız var; Cilvegözü, 5 yıl önce açılan Zeytin Dalı ve 12 Aralık'ta hizmete başlayan Yayladağı Gümrük kapılarımız çok büyük bir rol oynayacak. Türkiye'ye, hem Suriye'ye hem Orta Doğu'ya ve körfeze bir ticaret yolu ve lojistik ağı oluşacak bu bölgede. Ticaret Bakanlığı olarak hem Suriye ile ticaretin yeni dönemdeki düzenlemelerini hazırlıyoruz. Hem de Suriye'yle ticarette en aktif konumda olacak 8 gümrük kapımızı modernleştirme, iyileştirme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Suriye'de bu 13 yıl süren iç savaşın en çok sıkıntısını çeken ve daha sonra da deprem felaketiyle ağır bir yara alan Hatay vilayetimizin yeni süreçte üretim, yatırım, ticaret ve uluslararası taşımacılıkta güçlenmesi noktasındaki hazırlıkları birlikte koordine ediyoruz. Biz de uygulamacı bakanlık olarak projeler, düzenlemeler noktasında hazırlıkları yapıyor ve yürütüyoruz. Burada da inşallah güçlendirilmiş, yenilenmiş önemli bir gümrük müdürlüğü yapacağız. Türkiye'yi özellikle Cilvegözü sınır kapısının yükünü hafifletmek anlamında ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik taşımaları da hızlandırmak anlamında Zeytin Dalı Gümrük kapımızda çok büyük bir önem taşıyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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