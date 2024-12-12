Haydar Aliyev 21. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Politika

Haydar Aliyev 21. Yılında Anıldı

Şamil Ayrım, Haydar Aliyev'in ulusal liderliğini ve katkılarını vefatının 21. yılında andı.

12.12.2024 15:17
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Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'i vefatının 21. yılında andı.

Ayrım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Aliyev'in, kardeş Azerbaycan halkının refahının, kalkınmasının yolunu açan, bilge ve ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Aliyev'in Türk dünyasının birlik ve beraberliğine kıymetli katkılarda bulunduğunu, Azerbaycan'ın bağımsız bir ülke olarak uluslararası toplumda yer almaya başladığı zorlu yıllarda ülkesine liderlik ettiğini hatırlatan Ayrım, Aliyev'in 10 yıllık iktidarında ülkesinin sosyal, kültürel ve ekonomik boyutta, ulusal ve uluslararası alanda inanılmaz başarılara imza attığını ifade etti.

Ayrım, bu başarılardan birinin de çağdaş Azerbaycan ordusu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Haydar Aliyev, görevi süresince Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin modernleşmesi ve Batı normlarında oluşuma erişmesi için olağanüstü gayret sarf etmişti. Ebediyete intikalinden sonra ondan emaneti devralan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve arkadaşları, sabırla, masada elde etmek istedikleri haklarını tanımamakta ısrar eden Ermenistan'ı, temelleri Haydar Aliyev tarafından atılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin eliyle dize getirmişlerdir.

Yıllar önce ortaya koyduğu yüksek inancındaki kararlılık ve dikkatini hayata geçiren Azerbaycan Devleti de onun eserlerine olan sadakatini yarattığı Karabağ zaferiyle bir defa daha gösterdi. 12 Aralık 2003 tarihinde ebediyete intikal eden Haydar Aliyev, o günden bugüne artan bir sevgi seliyle anılmaktadır. Eserleri ve ülkesi için yaptıklarıyla gönüllerde taht kuran geniş vizyon ve ufkuyla Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde en köklü adımları atarak bugünlere getiren Haydar Aliyev'in manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Haydar Aliyev 21. Yılında Anıldı - Son Dakika

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