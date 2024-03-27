Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Batman\'ın kalkınması için yatırım yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "AK Parti hükümetleri öncesinde tekstil ve konfeksiyon Batman'da emekleme dönemindeydi. Biz geldik tekel depolarını bu alana tahsis ettik. Bugün konfeksiyon ve tekstil sektöründe 40 bin Batmanlı kardeşimiz çalışıyor. Çünkü Batman'a yatırım yaptık. Batman'ın önünü açtık." dedi.
Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Batman Valiliği önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimin arifesinde olduklarını, doğup büyüdüğü bu topraklarda 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Batman vekili olarak hizmet etme ve Batman'ı kalkındırma fırsatı bulduğunu söyledi.
Bölgedeki gençlere rol model ve Batman vekili olarak hizmet etmenin kendisi için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Şimşek, mahalli seçimler ve Batman'ın geleceği için bir arada bulunduklarını kaydetti.
"İnsan odaklı hizmet ve eser siyaseti, yerel kalkınma, daha üretken, rekabetçi bir Batman, iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı dirençli bir şehir, akıllı ve dijital uygulamalarla geleceğe hazır bir Batman istiyorsanız, onun adresi belli. Onun adresi AK Parti belediyeciliği." ifadelerini kullanan Şimşek, AK Parti Batman Belediye Başkanı adayı Adil Sebati Ceylan'ın bu vizyon ve ilkelerle Batman'ı geleceğe taşımaya hazır olduğunu belirtti.
Batman'ın kalkınması ve gelişmesi için ekip ruhuyla çalışacaklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:
"İnşallah burada yerel kalkınma için ne gerekiyorsa yapacağız. Yerel kalkınma için biz beşeri sermaye yani insana ve altyapıya yatırım yapıyoruz. Teşvik ve finansmanla Batman'ı kalkındırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnsana yatırım için önce Batman'a bir üniversite kazandırdık. 2007'de açılan Batman Üniversitesi bugün Batman'a sanayi, ticaret için nitelikli insan yetiştiriyor. 17 bin kardeşimiz Batman Üniversitesi'nde şu anda öğrenci. Her şeyin başı insan. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için en büyük yatırımı eğitime yaptık. 21 yılda, Batman'da derslik ve öğretmen sayısını 3'e katladık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 35'ten 15'e düştü. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 52'den 24'e düştü. Bunlar şu anda dünyanın gelişmiş ülke standartları."
AK Parti hükümetleri döneminde eğitime muazzam yatırım yapıldığını anlatan Şimşek, Batman'da sağlıkta devrim yaptıklarını, hastane ve yatak sayısını 6'ya, doktor sayısını 9'a, ambulans sayısını 26'ya katladıklarını vurguladı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni büyüttüklerini, Diş Hekimliği Fakültesi kurduklarını, 500 yataklı Devlet Hastanesi'nin yapımının sürdüğünü aktaran Şimşek, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'ni yakında Batman'a kazandıracaklarını aktardı.
Altyapıya çok yatırım yaptıklarını, 21 yılda 25 milyar liradan fazla yatırım gerçekleştirdiklerini, bölünmüş yol uzunluğunu 11 kat arttırdıklarını bildiren Şimşek, köprü ve tünellerle Batman'ın altyapısının çok daha güçlü olduğuna dikkati çekti.
Havalimanı inşa ettiklerini, Batman'ın bereketli topraklarını suyla buluşturduklarını söyleyen Şimşek, artık Batman'da tarıma dayalı sanayinin geliştiğini anlattı.
Önümüzdeki dönemde Sağ Sahil Sulama Projesi'ni de hayata geçireceklerini ifade eden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İluh Deresi'ni ıslah edeceğiz. Batman'ı gelişmiş bir şehir haline getireceğiz. Kentsel dönüşümü eğer destek verirseniz birlikte başaracağız. Organize Sanayi Bölgesi 1990'da kurulmuş. Sadece 1-2 tane fabrika vardı. 100 kişi çalışıyordu. Bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde 140 fabrika var. Bu fabrikalarda 12 bin 500 kardeşimiz çalışıyor. Batman sanayileşiyor. Batman, katma değer zincirinde de yukarı çıkıyor. AK Parti hükümetleri öncesinde tekstil ve konfeksiyon Batman'da emekleme dönemindeydi. Biz geldik tekel depolarını bu alana tahsis ettik. Bugün konfeksiyon ve tekstil sektöründe 40 bin Batmanlı kardeşimiz çalışıyor. Çünkü biz Batman'a yatırım yaptık. Batman'ın önünü açtık. Batman'a 6. bölge teşvikleri veriyoruz. O nedenle Batman büyük bir cazibe merkezi. Raman Organize Sanayi Bölgesi, Oyma Taş Organize Sanayi Bölgesi, Samanyolu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi ve Sera Organize Sanayi Bölge olmak üzere 4 organize sanayi bölgesinin çalışmasını yürütüyoruz. Bunlar devreye girdiğinde 40 bin kardeşimize istihdam imkanı sağlayacağız. Batman'ın göçe ihtiyacı olacak. Çünkü Batman'daki çalışan kardeşlerimiz yetmeyecek. Bütün gençlerimize bu çerçevede iş imkanı sunacağız."
Batman için yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Şimşek, kamu tarafından yürütülen 30 milyar liralık projelerin sürdüğünü, bu projeler tamamlandığında Batman'ın daha büyük bir cazibe merkezi olacağına işaret etti.
Kentin bölgesinde en büyük sanayi üssü olacağını dile getiren Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Batman bunu başarabilir. Çünkü biz hemşerilerimize güveniyoruz. Size inanıyoruz. Onun için bugünkü mitingin adı Batman'ın geleceği mitingidir. İşte Batman'ın geleceği için pazar günü doğru adrese gideceğiz. Doğru tercihlerde bulunacağız. Gençlerimize yatırım yaptık. Her alana yatırım yaptık. Batman'ı parklarla, yeşille donattık. Hizmetleri sayacak vaktimiz yok. Bu hizmetlerin, yatırımların son hızıyla devamı için sizden destek istiyorum. Pazar günü doğru adrese Adil kardeşimize destek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, baba ocağına Batman'a teşrifleri için şükranlarımı sunuyorum. Vakit Batman ve Türkiye vakti."
Son Dakika › Politika › Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Batman'ın kalkınması için yatırım yaptık - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, seçmenlerinin iradesinin sağa sola peşkeş çekildiğini söyledi. Erdoğan, Altılı Masa'nın yerinde yeller estiğini belirterek, Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtulmasını diledi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tam itimadı olduğunu vurguladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaptığı ziyaretlerde uyuşturucu ile mücadele konusunda 85 milyonun takım ruhu ile çalışması gerektiğini söyledi.
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