Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü Açıklaması

13.10.2022 21:59
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü ekonomik, finansal ve ticari ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak için verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Nebati'nin Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.

Katar Emiri Al Sani'nin ziyareti kapsamında, İstanbul'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı yapılacak.

İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar ile ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Katar Resmi Haber Ajansına konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Katar Resmi Haber Ajansına konuştu Açıklaması Katar Emiri Al Sani resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor Katar Emiri Al Sani resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor
Kaynak: AA

Türkiye, Maliye, Katar, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 03:37:54. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement