Bakan Şimşek sinyali verdi! Batman büyükşehir olabilir

Hazine ve Maliye Bakamı Mehmet Şimşek, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte memleketi Batman'da Necat Nasıoğlu Külliyesi içerisinde yapımı tamamlanan Leyla Nasıroğlu Kütüphanesi, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu ve Azze Nasıroğlu Kur'an Kursu ve Taziye evinin açılışını gerçekleştirdi. Burada hemşehrilerine seslenen Bakan Şimşek, Batman'ın büyükşehir olma ihtimali olduğunu söyledi.

"MUAZZAM BİR GELİŞİM VAR"

Bakan Şimşek, "Eğer bir şehirde altyapı varsa teşvikler varsa bir de girişimcilik ruhu varsa o zaman o şehir mutlaka ülke refahına çok önemli katkısı oluyor. Batman'ın Türkiye'nin yeni yüzyılında en önemli büyüme motorlarından biri olarak görüyorum. Çünkü Batman'da muazzam bir girişimcilik ruhu var. Gaziantep'ten sonra en güçlü girişimciliğin olduğu ilimiz. Nüfus hızlı artıyor. Yakında büyükşehir olursanız şaşırmamak lazım. Çünkü gerçekten muazzam bir gelişim var." dedi.

"BATMAN, TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR SANAYİ ÜSSÜ OLACAK"

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "500 yatırımcı yer bekliyor. 500 yatırımcı demek istihdam demek. Şu anda üzerinde çalıştığımız sanayileri devreye alırsak, sıra bekleyen 500 yatırımcıyı düşünürsek Batman çok önemli bir sanayi üssü, Türkiye'nin önemli bir sanayi üssü olacak. Bu sanayi üssünü limanlara nasıl bağlayabiliriz, başka ülkelere ürün sevkiyatını nasıl yapabiliriz onları düşünüyoruz. Ufak kişisel meselelerle uğraşmıyoruz. Uzun bir süreden sonra Batman milletvekillerimiz onun bunun ufak tefek sorunlarla değil şehrin makro sorunlarıyla ilgili ziyaretlerimize geliyorlar bu da Batman için çok büyük bir kazanç."