HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar verdiklerini açıkladı - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar verdiklerini açıkladı

28.04.2023 09:25

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayan HDP'nin kimi destekleyeceği başından beri merak ediliyordu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyleyerek, "Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP, destekleyeceği cumhurbaşkanı adayı ismine dair bir açıklama yapmamıştı.

BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞLERDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" demişti.

"KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"

Gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gazeteci İsmail Saymaz'a seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Sancar, "Biz bu seçimi Türkiye tarihinin en kritik seçimi görüyoruz. İki stratejik hedefimiz var. Birinci hedef, tek adam rejimine son vermek. İkinci hedef, demokratik dönüşüm konusunda en etkili güç haline gelmek. Tek adam rejimine son vermenin yolu cumhurbaşkanlığı seçiminden geçiyor. Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var; Erdoğan. Diğer yanda, rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (21)
  • Alper006 : Malum herkesin bildiği ama meşhur altılı nın bilmediği bir gerçeği hdp artık en yetkili ağızdan söylüyor açıkça buna inanıyorum ki en çok ta İYİ ülkücüler, İYİ milliyetçiler sevinmiştir destekcimiz arttı diye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Yalçın Koçyiğit: Son 20 yıldır yapılan tüm seçimlerde Hdp meclise giremediği dönemlerde AKP ye yaklaşık %9 katkı sağlarken, meclise girdiği zamanlarda yapılan seçimlerde ise İmralı, Kandil ve Oslo anlaşmaları ile Erdoğana verdiği oyları ne çabuk unuttunuz. O zaman çocuk katili değilmiydi Pkk ve Hdp yoksa siz AKP lileler göre siyasi bi gurubu var olabilir normaldir kafasındamıydınız? En azından CHP ile yapışan bi anlaşma yok bi ittifak yok. Hdp kendi iradesi ile bu açıklamayı yapmış. Aynaya bak Aynaya... Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Essahmı diyorsunuz bizde hiç bilmiyorduk Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik

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