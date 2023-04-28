HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar verdiklerini açıkladı

Yalçın Koçyiğit:

Son 20 yıldır yapılan tüm seçimlerde Hdp meclise giremediği dönemlerde AKP ye yaklaşık %9 katkı sağlarken, meclise girdiği zamanlarda yapılan seçimlerde ise İmralı, Kandil ve Oslo anlaşmaları ile Erdoğana verdiği oyları ne çabuk unuttunuz. O zaman çocuk katili değilmiydi Pkk ve Hdp yoksa siz AKP lileler göre siyasi bi gurubu var olabilir normaldir kafasındamıydınız? En azından CHP ile yapışan bi anlaşma yok bi ittifak yok. Hdp kendi iradesi ile bu açıklamayı yapmış. Aynaya bak Aynaya...