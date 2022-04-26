HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır

26.04.2022 16:26
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gezi Parkı Davası'ndaki cezaları "topluma verilen bir gözdağı" olarak nitelendirdi, Buldan, "Ortada bağımsız bir yargı yok, hukuk hiç yok, bir düşman hukuku bile kalmamış durumda. AKP'nin ele geçirip yönettiği mahkemelerin kendileri de yargılamaları da kararları da asla hukuki değildir, siyasi kararlardır, siyasi mahkemelerdir, bu yapılan duruşmalar siyasi duruşmalardır" dedi.

Grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "İktidarın çatışmacı, yayılmacı politikalarına karşı ses çıkarmayan siyasal muhalefetin de tutumunu gözden geçirmesi, iktidarın ömrünü uzatacak politikalara hizmet etmekten bir an önce kaçınması gerekir. Halkın beklentisi budur" diye konuştu.

Buldan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Kobani'de insani dayanışma ve yardımlaşmayla, Gezi'de kolektif toplumsal itirazla, sokakta kadınlarla, gençlerle, emekçilerle, siyasette ise HDP ve demokrasi güçleri ile tam bir savaş halindeler. Gezi Davası, Kobani Davası, HDP'yi kapatma davası, siyaseti biten ancak emrindeki yargı gücü ile ayakta durmaya çalışan AKP MHP iktidarının yarattığı hukuksuzluk karanlığıdır."

"GEZİ'NİN HAKİMİ..."

Konuşmasında Gezi davasına da değinen Buldan "Gezi davasının hâkimini biliyorsunuz, AKP'nin milletvekili aday adayı çıktı. Kobani kumpas davasının mahkeme başkanı da çete üyesi çıkmıştı. Ortada bağımsız bir yargı yok, hukuk hiç yok, bir düşman hukuku bile kalmamış durumda" dedi.

Gezi'de verilen cezaları tüm topluma yönelik verilen bir gözdağı olarak değerlendiren Bludan "Gezi'de verilen cezanın ardan AKP Genel Başkanı, yargı mensuplarıyla iftar yemeğinde çıkıp, 'adaletin olmadığı yerde huzur olmaz' dedi bir de! Bunu söyleyen AİHM kararını tanımayan zihniyet!" yorumunu yaptı.

Buldan, iktidara şöyle seslendi:

" Adalet duygusunu zedeleyen de, toplumda huzur bırakmayan da, barışı yok eden de sizin iktidarınızdır, sorumluyu başka yerlerde aramayın.

Taksim'deki toplumsal dayanışma bu ülkedeki adalet için, özgülük için asla sönmeyecek bir umuttur. Bu umudu cezalarınızla, başkanı çete üyesi, hakimi milletvekili adayı adayı olaniktidar mekanizmalarınızla asla kıramayacaksınız."

"BUNLAR HALKIN VERGİLERİNİ YÜRÜTÜYORLAR"

IPSOS'un araştırmasına göre her 100 kişiden 83'ünün alım gücünün düştüğünü belirten Pervin Buldan yaşananları şöyle özetledi:

"10 kişiden 4'ü ailesinin maddi desteğine muhtaç. TÜİK'in çarpıttığı rakamlara göre bile her 3 çocuktan biri yoksuldur. Öğrenciler barınamıyor, hastalar ilaca ulaşamıyor. Çiftçiler tarlasını ekemiyor. Memurlar ayın ortasını dahi getiremiyor. Çocuklar aç yatıyor, bebekler mama yiyemiyor. İşsiz gençlerin hepsi yurt dışına gitmek istiyor."

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin raporuna göre toplumun yüzde 74'ü yolsuzluğun arttığını söylediğini hatırlatan Buldan "Halk ise ucuz, bayat ekmek kuyruğuna mahkum edilmektedir. Ekmek kuyruklarının sebebi halktan çalınan paraların ranta ve savaşa aktarılmasıdır." diye konuştu.

1 MAYIS ÇAĞRISI YAPTI

Yaklaşan 1 Mayıs işçi bayramına dair de konuşan Pervin Buldan "Bu 1 Mayıs, demokrasi güçlerinin bir araya geleceği ve AKP MHP iktidarına karşı mücadeleyi büyüteceği bir yıl olacak. Bu cesaret ve umut karşısında duramayacaklar." dedi.

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Pervin Buldan: Gezi Davası'nda Verilen Cezalar Tüm Topluma Yönelik Bir Gözdağıdır Pervin Buldan: Gezi Davası'nda Verilen Cezalar Tüm Topluma Yönelik Bir Gözdağıdır

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Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır - Son Dakika


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