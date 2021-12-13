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HDP eski belediye başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa etti - Son Dakika

HDP eski belediye başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa etti

13.12.2021 22:55

HDP eski milletvekili Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiği bildirdi. Paylaşımında Bilgen, "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" dedi.

HDP eski milletvekili ve Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, dün katıldığı bir televizyon programında, partisi ile 1-2 gün içinde yollarını ayıracağını açıklamış ve bu kararın arkasında ise 7 Haziran sürecinin etkili olduğunu söylemişti.

"YOLCU YOLUNDA GEREK"

Sosyal medya aracılığı ile istifasını duyuran Ayhan Bilgen, "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" dedi.

Ayhan Bilgen, HDP Genel Merkezi'ne yazdığı mektupta ise şu ifadelere yer verdi:

"HDP Genel Merkezine,

Bireysel beklentiler değil, toplumsal kaygılarla 2007 yılında Bin Umut adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum.

Toplumsal eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyuyla da paylaştım.

Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem, ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum. HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağınız açıklamayla son bulmasını umuyor, aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum."

NE SÖYLEMİŞTİ?

Bir gün önce Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya'nın sunduğu programa katılan Ayhan Bilgen, "HDP'den ayrıldınız mı?" sorusu üzerine şunları söylemişti:

"Değerlendiriyorum. Çok uzak olmayan bir tarihte o beklentiye cevap vereceğiz. HDP'ye bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim. Tam bir genel başkanlık olarak değil ama yeni bir süreç işlenecek. Bir siyasal arayış arıyoruz. 7 Haziran akşamının okumasında hata vardı. AK Parti tek başına iktidar olamadı. O gece deklere edilen ifadeler ortak tutumla yapılmadı. 1 Kasım'a giden süreç siyasetin tükenmesinden dolayı oldu. Kasım ayında arkadaşlarımız tutuklandı." ifadelerini kullandı.

"VAHİM HATALAR YAPILDI"

Bilgen HDP'den kopuşuna ilişkin soru üzerine "7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden süreçte vahim hatalar yapıldı" ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Ayhan Bilgen, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP eski belediye başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa etti - Son Dakika


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