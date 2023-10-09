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HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk tutuklandı - Son Dakika

HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk tutuklandı

Son Güncelleme: 09.10.2023 22:40

PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

İzmir'de gözaltına alınan 3 HDP'li başkan da tutuklandı

EVLERİNDE ÖCALAN POSTERLERİ ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP İl ve İlçe Başkanlıklarında yapılan aramalarda, teröristbaşı Abudullah Öcalan'a ait posterler, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması ve toplatması bulunan (BTÖ) Bölücü Terör Örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konulmuştu.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler HDP İzmir il Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Başkanı Nihat Türk tutuklandı - Son Dakika
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