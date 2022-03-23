HDP'li Oluç: "Kur korumalı mevduat hesabı, bütçede koca bir kara delik açtı" - Son Dakika
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HDP'li Oluç: "Kur korumalı mevduat hesabı, bütçede koca bir kara delik açtı"

23.03.2022 13:55
HDP'li Oluç: "Kur korumalı mevduat hesabı, bütçede koca bir kara delik açtı"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bütçede koca bir kara delik açtı bu kur korumalı mevduat hesabı. Yanlış bir politika ve doların her yüzde 10'luk artışında kamuya ekstra 60 milyar Türk lirası yük bindirecek bir sistemden söz ediyoruz.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bütçede koca bir kara delik açtı bu kur korumalı mevduat hesabı. Yanlış bir politika ve doların her yüzde 10'luk artışında kamuya ekstra 60 milyar Türk lirası yük bindirecek bir sistemden söz ediyoruz. Bu, sürdürülebilir bir sistem değil." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomi yönetimini eleştirdi.

"Türkiye ekonomisin, her yeni Hazine ve Maliye Bakanı döneminde biraz daha fazla dibe gittiğini" savunan Oluç, "Bu en sonuncu Hazine ve Maliye Bakanı ise gerçekten çok müthiş. Aslında Türkiye ekonomisinin hangi anlayışlarla bu hale geldiğini o kadar iyi özetliyor ki kurduğu her cümle inanılır gibi değil." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Dünya, Türkiye ekonomi modelini izlemeye aldı" dediğini anımsatan Oluç, "Doğru, hakikaten izlemeye aldı. O kendi modelini övmek için bunu söylüyor ama dünya 'ibret' diye izlemeye almış." değerlendirmesinde bulundu.

Kur korumalı mevduat hesaplarına değinen Oluç, Hazine'den, yani vatandaşın cebinden mevduat sahiplerine düzenli faiz ve rant aktarımının başladığını iddia etti. Oluç, vergilerden oluşan meblağın, örtülü faiz olarak kur korumalı mevduat hesaplarını açmış olanlara aktarıldığını öne sürdü.

İki gün önce kur korumalı mevduat hesaplarının ilk vadesinin sona erdiğini hatırlatan Oluç, şunları kaydetti:

"İlk vadesinin sonucu 14 milyar Türk lirası. Daha bunun devamı gelecek. Hazine'den 14 milyar Türk lirası aktarıldı. Bütçede koca bir kara delik açtı bu kur korumalı mevduat hesabı. Yanlış bir politika ve doların her yüzde 10'luk artışında kamuya ekstra 60 milyar Türk lirası yük bindirecek bir sistemden söz ediyoruz. Bu sürdürülebilir bir sistem değil. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, EYT'lilerin taleplerine 'kaynak yok' diyen bir ekonomi yönetimi var ama kur korumalı mevduat hesabıyla halkın ödediği vergileri o mevduat hesaplarına aktarıyor bu yönetim."

Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatına yaptığı zammı anımsatan Oluç, "Dün bunu eleştirdik. Neden yaptığını açıkladı müdür. Hangi kurumun başında olduğunun farkında değil. Et ve Süt Kurumu, kamu kurumu. Sen insanlara ucuz ürün satmakla yükümlüsün. Senin görevin o." sözlerini sarf etti.

Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin yaptığı eyleme yönelik polisin müdahalesini hatırlatan Oluç, "İster Furkan Vakfı ister başka birisi hiç tartışmasız, amasız, fakatsız bu kabul edilebilir bir şey değildir asla. Bu şiddet, nefret asla kabul edilebilir bir şey değildir ve bu İçişleri Bakanı Türkiye'yi bu hale getirmiştir işte. Kameralar varken bunu yapanlar kameralar yokken neler yapıyorlar. İşte bir kez daha görüldü; işkence, kötü muamele, şiddet, öldüresiye dayak bu iktidarın getirdiği durum." diye konuştu.

HDP'li Oluç: Kur korumalı mevduat hesabı, bütçede koca bir kara delik açtı

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Halkların Demokratik Partisi, Saruhan Oluç, Ekonomi, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Oluç: 'Kur korumalı mevduat hesabı, bütçede koca bir kara delik açtı' - Son Dakika


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