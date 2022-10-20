HDP'li Paylan: "Faizi Cumhurbaşkanı belirliyor, PPK üyeleri niye maaş alıyor?" - Son Dakika
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HDP'li Paylan: "Faizi Cumhurbaşkanı belirliyor, PPK üyeleri niye maaş alıyor?"

20.10.2022 15:25
HDP'li Paylan: "Faizi Cumhurbaşkanı belirliyor, PPK üyeleri niye maaş alıyor?"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Faizi Cumhurbaşkanı belirliyor, Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri niye maaş alıyor?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Faizi Cumhurbaşkanı belirliyor, Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri niye maaş alıyor?" dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Amasra'daki maden kazasına ilişkin soruşturmanın adaletli yapılabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in istifa etmesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkililerinin de görevden alınması gerektiğini savundu.

İktidarın, Soma'daki maden faciasında olduğu gibi Amasra'daki kazayı da unutturmaya çalışacağını öne süren Paylan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, soruşturmanın selameti için üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partisine katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takarken kullandığı ifadeleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini savundu.

HDP'li Paylan, iktidarın, halkın haber alma özgürlüğünün garantisi olan basın yayın kuruluşlarını susturmaya çalıştığını da iddia etti.

Bir gazetecinin, Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin sorusuna Paylan, "Faizi Cumhurbaşkanı belirliyor, PPK üyeleri niye maaş alıyor? Merkez Bankası Başkanı niye maaş alıyor? Bu maaşlar size haram zıkkım olsun. Yerinizde olsam istifa ederim." karşılığını verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika HDP'li Paylan: 'Faizi Cumhurbaşkanı belirliyor, PPK üyeleri niye maaş alıyor?' - Son Dakika

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