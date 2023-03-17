HDP ziyareti ertelenen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Bana değil, ev sahibine sorun - Son Dakika
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HDP ziyareti ertelenen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Bana değil, ev sahibine sorun

17.03.2023 14:03

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer partilere yaptığı ziyaretlerini devam ediyor. Bu kapsamda yarın HDP'yi ziyaret etmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun randevusu HDP tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili sorulan soruya yanıt veren CHP lideri, "Bunu bana değil, ev sahibine sorun" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa liderlerinin onayıyla Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

MİLLİ YOL PARTİSİ'NE GİTTİ

Kılıçdaroğlu, adaylığı sonrası ilk temaslarına başlıyor. Kılıçdaroğlu bugün MYP lideri Remzi Çayır'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri, "Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarını masaya yatırdık. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları ile beraber, en azından bir masanın etrafında bir araya gelmek benim açımdan da son derece değerli. Bundan sonra da uygun ortamlar olduğunda tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar Sayın Genel Başkan ve arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

"EV SAHİBİNE SORUN"

Kılıçdaroğlu'na, yarın gerçekleşmesi planlanan ancak HDP tarafından ileri bir tarihe ertelenen görüşme de soruldu. CHP lideri bu soruya, "Bunu bana değil, ev sahibine sorun" yanıtını verdi. Öte yandan HDP'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Kılıçdaroğlu bugün saat 15.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek isteyecek.

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SON DAKİKA: HDP ziyareti ertelenen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Bana değil, ev sahibine sorun - Son Dakika
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