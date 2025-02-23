Hizbullah\'ın eski lideri Nasrallah ve halefi Safiyuddin için cenaze töreni düzenlendi

Politika

İsrail'in Lübnan'da 27 Eylül'de düzenlediği saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah ve 3 Ekim'de öldürülen halefi Haşim Safiyuddin için başkent Beyrut'ta yüz binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Lübnan bugün Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah ve halefi Haşim Safiyuddin'e veda ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 27 Eylül'de İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden Nasrallah ve 3 Ekim'de İsrail tarafından öldürülen halefi Haşim Safiyuddin için cenaze töreni düzenlendi. Beyrut'taki Camille Chamoun Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene yüz binlerce kişi katılırken, aralarında İran ve Irak'ın da bulunduğu 79 farklı ülkeden çok sayıda yetkili yer aldı. Hizbullah ve Lübnan bayraklarının dalgalandığı törende, katılımcılar Nasrallah ve Safiyuddin'in posterlerini taşıdı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Nasrallah ve Safiyuddin'in naaşlarının özel araçlarla alana getirilmesiyle devam etti. Tören boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı. Stadyum çevresi ve cenazeyi taşıyan aracın güzergahı, Hizbullah'a bağlı güvenlik birimleri tarafından yoğun şekilde korunurken, Lübnan güvenlik güçleri de bölgede konuşlandı.

"Nasrallah'ın emanetini koruyacağız"

Hizbullah lideri Naim Kasım törende gerçekleştirdiği konuşmada, direnişin ve Filistin davasının önemini vurguladı. Naim Kasım, Nasrallah'ın Filistin davasındaki büyük rolüne değinerek, "Şehit Nasrallah, direnişin lideriydi ve her zaman halkını sevdi. Filistin meselesinin yeniden canlandırılmasındaki rolü çok büyüktü ve biz bu emaneti koruyarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, Nasrallah'ın yaşamı boyunca direnişin operasyon odasında mücadelenin gidişatını yakından takip ettiğini belirten Kasım, "Sonunda bu yolda şehit oldu. Biz de aynı yolu devam edeceğiz ve direnişten asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Safiyuddin'e hitaben konuşan Naim Kasım, "Seni özlüyoruz. Bu yolu hep birlikte, hatta hepimiz şehit olsak bile devam ettireceğimizi söyleyen sendin. Biz, verdiğimiz söze sadık kalacağız. O, halkına hizmet ettiği birçok alanda aktif olarak yer aldı ve mücahitlerin donanımını sağlamakta önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

"Esirlerimizi unutmayacağız"

Naim Kasım, "Esirlerimizi asla unutmayacağız ve onların özgürlüğü için düşmana gerekli tüm baskıları uygulayacağız. Gazze'yi desteklemek, Filistin'in özgürlüğüne olan inancımızın bir parçasıdır. Siyonist rejim ve ABD'nin Gazze, Filistin, Lübnan, Irak ve İran'a karşı kurdukları planlara karşı mücadele ettik. Direnişe ve mücahitlere yapılan baskılar büyük olsa da gösterilen direnç de aynı şekilde büyüktü" diye konuştu.

"İsrail, savaşla elde edemediklerini siyasetle kazanamayacak"

Naim Kasım, Lübnan halkına yönelik Siyonist rejimin artan saldırılarına karşı direnmeye devam edeceklerini dile getirerek, "İsrail, savaşla elde edemediklerini siyasetle kazanamayacak. 75 bin İsrail askeri, direniş karşısında ilerleyemedi. Biz kendi yolumuzu izleyerek mücadelemize devam edeceğiz ve ABD'nin ülkemizde hakimiyet kurmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"Yeni bir aşamadayız"

Kasım, Lübnan'daki mevcut durumu değerlendirerek, "Şu anda kendine özgü yöntemler ve araçlarla yeni bir aşamadayız. İsrail, işgal ve saldırılarına devam edemez ve biz, halkımıza karşı yapılan katliamların sürmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Lübnanlı yetkililere seslenen Kasım, "İşgal devam ederken nasıl egemenlikten bahsedilebilir? Lübnanlı yetkililer güç dengelerinin farkındalar ve biz Lübnan'ın siyasi liderlerinden, ülkenin egemenliğini korumaya yönelik bir söylem benimsemelerini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Trump'ın Filistinlileri sürgün etmeyi amaçlayan sömürgeci projesine karşı duracağız"

Son olarak, ABD'ye yönelik uyarılarda bulunan Kasım, "Lübnan'a baskı yapmayı planlıyorsanız, başarılı olamayacaksınız. Bu tür komplolardan vazgeçmenizi tavsiye ederim. İşgal ve tehlike devam ettiği sürece direniş bizim siyasi seçeneğimiz olacak ve Filistin meselesini savunmak, asla taviz vermeyeceğimiz bir hak olarak kalacaktır. Trump'ın Filistinlileri sürgün etmeyi amaçlayan sömürgeci projesine karşı duracağız" dedi.

İsrail'den provokatif uçuş

Nasrallah ve Safiyuddin'in cenazelerinin törenin gerçekleştirildiği alana getirilmesi sırasında, İsrail savaş uçaklarının Beyrut semalarında alçak uçuş yaptığı gözlendi. Bu sırada törene katılanlar ise, "Kahrolsun İsrail" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının alçak uçuşuna değinerek, "Şu anda Hasan Nasrallah'ın cenaze töreni için Beyrut semalarında uçan İsrail hava kuvvetleri uçakları, açık bir mesaj veriyor. İsrail'i yok etmekle tehdit eden herkesin sonu bu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cenaze alayı mezarlığa doğru yola çıktı

Törenin sona ermesiyle birlikte cenaze namazı kılındı. Daha sonra Nasrallah'ın naaşı, defnedilmek üzere Beyrut'un güney banliyösündeki mezarlığa uğurlandı. Safiyuddin'in naaşının ise pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kanun en-Nehr kentinde toprağa verileceği açıklandı.

Yeraltındaki karargahta öldürülmüştü

Hizbullah'ın eski lideri 64 yaşındaki Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü iddia etmişti. Ardından Hizbullah, Safiyuddin'in öldüğünü doğrulamıştı. - TAHRAN