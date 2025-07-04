HÜDA PAR, cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması için kanun teklifi sundu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması hakkındaki kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifinin yasalaşması halinde hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları cuma saatinde izinli sayılacak.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in imzasıyla Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, cuma namazı saatinde hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının izinli sayılması öngörülüyor.

İŞTE TEKLİFİN GEREKÇELERİ

Kanun teklifinin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:"İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmayı devletin görevi olarak gören Anayasa'da ibadetlerin, dini ayin ve törenlerin serbestliği öngörülmüşse de hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlarm ibadetlerini yerine getirmelerinde sorun ve sıkıntılar olabilmektedir. Özellikle cuma namazının çalışma saatlerine denk geldiği zamanlarda bu sorun ve sıkıntılar artımakta, çalışanların inançları gereği ifa etmek zorunda olduğu cuma namazının kılınması bazen mümkün olamamaktadır.

"KİŞİNİN İÇ HUZURU AÇISINDAN..."

Bu durum kişinin manevi varlığı ve gelişimi, iç huzuru açısından olduğu gibi çalışma barışı ve iş verimi açısından da olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir. Toplumsal talep ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak önemli bir ibadet olan cuma namazının mesai saatlerine denk gelmesi halinde ifasını mümkün kılacak yasal düzenleme teklif edilmiştir. Böylece Anayasal teminat altındaki ibadet hürriyetinin kullanımı güçlendirilerek kişinin manevi varlığının gelişmesi, toplumsal huzuran ve çalışma barışını sağlanması hedeflenmektedir."