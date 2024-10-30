HÜDA PAR'dan Asgari Ücret İsteği

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, asgari ücretin artırılması gerektiğini ifade etti.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin eridiğini söyledi.

Asgari ücretin, öngörülen enflasyon oranlarının üstünde artırılmasının zorunlu olduğunu dile getiren Ramanlı, alın terinin sermayeye ezdirilmemesi gerektiğini belirtti.

Serkan Ramanlı, asgari ücretin, 2025 yılı için en az yüzde 41,5 oranında artırılmasını ve bu tutara refah payı eklenerek belirlenmesini istedi.

Bir gazetecinin, HÜDA PAR'ın, TBMM Genel Kurulu gündemine alınan "Türk Ceza Kanunu, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin sorusu üzerine Ramanlı, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Ramanlı, "Kendi pasaportumuzu taşıyan insanların soykırıma katılmalarına katlanamıyoruz. İçimizde soykırımcı, siyonist istemiyoruz." dedi.